Una compleja red de alertas de seguridad, amenazas de bomba y un episodio directo de acoso a la Corona marcó el despliegue de las fuerzas de seguridad durante la estancia de la expedición española en el Mundial de fútbol 2026. Según una investigación periodística sacada a la luz por elperiodico.com, un dispositivo internacional coordinado al más alto nivel tuvo que actuar de emergencia para neutralizar diversos riesgos, situando en el centro de las alarmas la detención de un individuo en Houston que perseguía a la princesa Leonor.

Los hechos se desarrollaron en el marco del Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC, por sus siglas en inglés), un dispositivo de alta seguridad coordinado por el FBI en el que se integraron agencias federales estadounidenses y miembros de las fuerzas de seguridad de los países participantes, entre ellos una inspectora de la Policía Nacional y un teniente de la Guardia Civil española.

Este grupo de élite tenía como misión rastrear en tiempo real cualquier riesgo para las delegaciones, deportistas y autoridades asistentes.

Acoso a la princesa de Asturias

El suceso que generó mayor preocupación en la delegación española ocurrió en un establecimiento hotelero de Houston. Los agentes del IPCC detectaron la presencia reiterada de un varón de cincuenta años, de nacionalidad no española, que merodeaba por el recinto preguntando de manera persistente a trabajadores y presentes por el paradero de la hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia.

El individuo, que según las notificaciones oficiales a las que tuvo acceso la investigación padecía desequilibrios mentales, fue fotografiado, puesto bajo estrecha vigilancia y finalmente arrestado. En el momento de su interceptación, justificó su insistencia asegurando la urgencia de su presencia ante la heredera al afirmar: "Me voy a casar con ella".

La rápida actuación del operativo evitó que el acosador pudiera aproximarse a la princesa, permitiendo que tanto ella como los reyes y la infanta Sofía continuaran con su agenda institucional y disfrutaran de los encuentros deportivos sin mayores sobresaltos.

Alertas de bomba y vigilancia diplomática

El informe interno del IPCC detalla que la amenaza sobre la princesa no fue el único desafío al que se enfrentó la comitiva española. Durante el choque deportivo entre España y Portugal, saltaron las alarmas tras la publicación de un mensaje en la red social X en el que se leía: "Colándome en el estadio con una bomba en mi cintura para que me pueda asegurar de ambas pérdidas".

La investigación rastreó el origen de la publicación, determinando que provenía de una menor de edad residente en el sudeste asiático, descartándose finalmente el peligro real.

Tan solo veinticuatro horas después, los investigadores dieron credibilidad a un aviso de bomba en el hotel de concentración de la selección española en Los Ángeles. Las fuerzas de seguridad procedieron al barrido y registro exhaustivo del inmueble de forma previa a la llegada de los jugadores, garantizando que las instalaciones fueran completamente seguras.

El dispositivo desplegado durante el torneo también abarcó la gestión de tensiones políticas y diplomáticas. Los análisis de riesgo llegaron a poner en duda la conveniencia de la asistencia del rey Felipe VI al partido disputado contra Uruguay en territorio mexicano, ante el temor de que su presencia avivara fricciones históricas. Sin embargo, la reunión previa entre el monarca español y la presidenta de México encauzó la visita institucional, permitiendo su acceso al estadio con total normalidad y bajo estrictas garantías de seguridad.