La verdad detrás del vídeo viral de Felipe VI en Palma: "¡Guapo, guapo y guapo!"

Un vídeo grabado en la terraza del Real Club Náutico de Palma se ha vuelto a hacer viral en las redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes, la periodista Patricia Chinchilla se acerca a Don Felipe mientras este comparte una cerveza con compañeros de tripulación para decirle: "Perdona, eres el Rey más guapo de Europa entera; ¡guapo, guapo y guapo!". Aunque pueda parecer una escena espontánea grabada en las últimas horas, la escena no pertenece a este verano, sino que corresponde a la edición de 2024 del torneo de regatas.

El detalle que confirma la fecha exacta de la grabación es el uniforme del Jefe del Estado. En el polo figura la inscripción Aifos, embarcación histórica de la Armada en la que el monarca ha competido durante más de dos décadas. Durante la actual edición de la regata, el rey Felipe VI ya no navega en este barco, sino que ha pasado a patronear el Hispania, la nueva unidad de la Comisión Naval de Regatas con la que ya ha firmado los primeros liderazgos en la clasificación general.

La reaparición de este vídeo coincide con el inicio de la estancia de la Casa Real en Mallorca. Don Felipe arrancó su agenda institucional en Palma con audiencias en el Palacio Real de La Almudaina, un seguimiento del comité de emergencia ante la los incendios de las últimas semanas y un viaje oficial a Perú para la toma de posesión de la presidenta del país, tras el cual regresó a la isla para sumarse a la competición náutica.

El paso institucional por Baleares ha incluido la tradicional recepción ofrecida por los Reyes en los jardines del Palacio de Marivent a la sociedad local. Al acto asistieron también la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en lo que ha supuesto la segunda ocasión en la que la heredera y su hermana participan en este encuentro oficial de la temporada estival.