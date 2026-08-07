El lado más cercano de Letizia, Leonor y Sofía en Palma: visitan un centro de inclusión laboral para personas con discapacidad

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Más allá de la imprenta

La actividad de la fundación no se limita al ámbito de la impresión. Entre sus áreas formativas y laborales también figuran sectores como la jardinería, la limpieza, la alimentación y las labores de auxiliar administrativo, con el objetivo de adaptar las oportunidades a las necesidades y perfiles de las personas a las que presta apoyo.