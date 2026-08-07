El lado más cercano de Letizia, Leonor y Sofía en Palma: visitan un centro de inclusión laboral para personas con discapacidad
La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han aprovechado sus vacaciones en Mallorca para realizar una visita por sorpresa a Casa Esment, donde han conocido de cerca el trabajo de la Fundación Esment para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Una visita fuera de agenda
La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía realizaron este jueves una visita privada a Casa Esment, en Palma de Mallorca, durante su estancia estival en Marivent. La actividad no formaba parte de la agenda oficial y se desarrolló sin medios de comunicación.
La Casa del Rey difunde las imágenes
Aunque el encuentro tuvo carácter privado, la Casa del Rey ha difundido este viernes varias imágenes de la visita. En ellas se puede ver a Doña Letizia y sus hijas recorriendo las instalaciones y conversando con algunos de los trabajadores de la entidad.
Conocer la labor de Esment
Durante su recorrido, la Reina y sus hijas pudieron conocer de cerca la actividad de la Fundación Esment, una organización creada en 1962 que trabaja en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo y de sus familias.
El foco, en la inclusión laboral
Uno de los principales objetivos de la visita fue conocer el trabajo que desarrolla la fundación para favorecer la formación y la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Para ello, la Reina, Leonor y Sofía se acercaron a distintos espacios en los que se desarrollan actividades formativas y profesionales.
La imprenta como protagonista
La imprenta de Casa Esment ocupó buena parte del recorrido. Este espacio lleva cuatro décadas formando y cualificando profesionalmente a personas con discapacidad en un entorno laboral real, con actividades relacionadas con la impresión, la encuadernación y el diseño gráfico.
Conversación con los trabajadores
Durante la visita a la imprenta, Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía conversaron con varios de sus trabajadores. Ellos mismos les explicaron cómo es su jornada y cuáles son las tareas que desempeñan dentro del centro.
Un modelo basado en la autonomía
Casa Esment plantea un modelo que combina formación, empleo y actividad social para favorecer la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Sus instalaciones reúnen distintos espacios destinados tanto al aprendizaje como al desarrollo de actividades laborales.
Más allá de la imprenta
La actividad de la fundación no se limita al ámbito de la impresión. Entre sus áreas formativas y laborales también figuran sectores como la jardinería, la limpieza, la alimentación y las labores de auxiliar administrativo, con el objetivo de adaptar las oportunidades a las necesidades y perfiles de las personas a las que presta apoyo.
Formación y empleo
La Fundación Esment desarrolla programas de apoyo en diferentes ámbitos, entre ellos la formación, el empleo y la vivienda, además de iniciativas dirigidas a facilitar proyectos de vida independientes. Su finalidad es favorecer tanto la inclusión social como la autonomía personal.
Un espacio abierto a la sociedad
Casa Esment funciona también como punto de encuentro para empresas, instituciones y centros educativos. En sus instalaciones se desarrollan actividades destinadas a acercar la diversidad a través de experiencias prácticas y de la participación conjunta con profesionales y usuarios de la fundación.
El contacto con los usuarios
A lo largo de la visita, la Reina y sus hijas pudieron conocer directamente algunos de los proyectos que se desarrollan en Casa Esment, desde iniciativas relacionadas con la gastronomía y la restauración hasta talleres, jardines y otros espacios de trabajo y formación.
Un nuevo acercamiento a la discapacidad
La visita a Casa Esment se produce después de que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía mantuvieran recientemente un encuentro con jóvenes con discapacidad en la Residencia de Estudiantes.