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Casas Reales

El lado más cercano de Letizia, Leonor y Sofía en Palma: visitan un centro de inclusión laboral para personas con discapacidad

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han aprovechado sus vacaciones en Mallorca para realizar una visita por sorpresa a Casa Esment, donde han conocido de cerca el trabajo de la Fundación Esment para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Una visita fuera de agenda
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Una visita fuera de agenda

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía realizaron este jueves una visita privada a Casa Esment, en Palma de Mallorca, durante su estancia estival en Marivent. La actividad no formaba parte de la agenda oficial y se desarrolló sin medios de comunicación.

La Casa del Rey difunde las imágenes
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La Casa del Rey difunde las imágenes

Aunque el encuentro tuvo carácter privado, la Casa del Rey ha difundido este viernes varias imágenes de la visita. En ellas se puede ver a Doña Letizia y sus hijas recorriendo las instalaciones y conversando con algunos de los trabajadores de la entidad.

Conocer la labor de Esment
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Conocer la labor de Esment

Durante su recorrido, la Reina y sus hijas pudieron conocer de cerca la actividad de la Fundación Esment, una organización creada en 1962 que trabaja en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, con trastornos del desarrollo y de sus familias.

El foco, en la inclusión laboral
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El foco, en la inclusión laboral

Uno de los principales objetivos de la visita fue conocer el trabajo que desarrolla la fundación para favorecer la formación y la incorporación laboral de las personas con discapacidad. Para ello, la Reina, Leonor y Sofía se acercaron a distintos espacios en los que se desarrollan actividades formativas y profesionales.

La imprenta como protagonista
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La imprenta como protagonista

La imprenta de Casa Esment ocupó buena parte del recorrido. Este espacio lleva cuatro décadas formando y cualificando profesionalmente a personas con discapacidad en un entorno laboral real, con actividades relacionadas con la impresión, la encuadernación y el diseño gráfico.

Conversación con los trabajadores
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Conversación con los trabajadores

Durante la visita a la imprenta, Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía conversaron con varios de sus trabajadores. Ellos mismos les explicaron cómo es su jornada y cuáles son las tareas que desempeñan dentro del centro.

Un modelo basado en la autonomía
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Un modelo basado en la autonomía

Casa Esment plantea un modelo que combina formación, empleo y actividad social para favorecer la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Sus instalaciones reúnen distintos espacios destinados tanto al aprendizaje como al desarrollo de actividades laborales.

Más allá de la imprenta
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Más allá de la imprenta

La actividad de la fundación no se limita al ámbito de la impresión. Entre sus áreas formativas y laborales también figuran sectores como la jardinería, la limpieza, la alimentación y las labores de auxiliar administrativo, con el objetivo de adaptar las oportunidades a las necesidades y perfiles de las personas a las que presta apoyo.

Formación y empleo
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Formación y empleo

La Fundación Esment desarrolla programas de apoyo en diferentes ámbitos, entre ellos la formación, el empleo y la vivienda, además de iniciativas dirigidas a facilitar proyectos de vida independientes. Su finalidad es favorecer tanto la inclusión social como la autonomía personal.

Un espacio abierto a la sociedad
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Un espacio abierto a la sociedad

Casa Esment funciona también como punto de encuentro para empresas, instituciones y centros educativos. En sus instalaciones se desarrollan actividades destinadas a acercar la diversidad a través de experiencias prácticas y de la participación conjunta con profesionales y usuarios de la fundación.

El contacto con los usuarios
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El contacto con los usuarios

A lo largo de la visita, la Reina y sus hijas pudieron conocer directamente algunos de los proyectos que se desarrollan en Casa Esment, desde iniciativas relacionadas con la gastronomía y la restauración hasta talleres, jardines y otros espacios de trabajo y formación.

Un nuevo acercamiento a la discapacidad
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Un nuevo acercamiento a la discapacidad

La visita a Casa Esment se produce después de que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía mantuvieran recientemente un encuentro con jóvenes con discapacidad en la Residencia de Estudiantes.

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