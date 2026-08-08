El barco de Felipe VI escala hasta el podio en una Copa del Rey Mapfre que corona a Javier Banderas por novena vez

Broche de oro en la bahía de Palma. La 44 Copa del Rey Mapfre echó el telón este sábado tras una vibrante jornada final que coronó a sus seis nuevas tripulaciones campeonas, consagró al estonio Nola como el gran triunfador absoluto y dejó imágenes para el recuerdo, como la novena corona de Javier Banderas y el subcampeonato conquistado por la embarcación del rey Felipe VI.

El espectáculo de la vela en aguas baleares concluyó con triunfos muy repartidos entre la flota. Los barcos españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en la categoría femenina Baleària Women's Cup firmaron los éxitos locales. El cuadro de honor internacional lo completaron el italiano Vudu en Abanca ORC 0, el alemán Niramo en Azulmarino ORC C y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

En la clase Abanca ORC 0, el TP52 Vudu, armadura de Mauro Gestri, certificó con autoridad su primer título tras administrar la cómoda ventaja de nueve puntos con la que encaraba la manga definitiva, en la que cruzó la meta en segunda posición. Por su parte, el Hispania, que compitió por segundo día consecutivo sin su patrón, el Don Felipe, firmó un magnífico triunfo en el encuentro decisivo que le sirvió para escalar dos puestos en la tabla y alzarse con un meritorio subcampeonato.

La división Uber ORC B ratificó el favoritismo del Teatro del Soho San Miguel. Al nuevo XR-41 de Javier Banderas, que afrontaba la final con un holgado colchón de 14,5 puntos, le bastó un tercer puesto para sellar la novena Copa del Rey en 30 participaciones de su armador. La victoria llegó en una fecha de gran carga simbólica, justo cuando se cumplían 42 años de la medalla de oro que su táctico, Luis Doreste, conquistó junto a Roberto Molina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. El L'Immens uruguayo y el Katara argentino completaron el podio de la clase más internacional.

La pugna más emocionante por el título absoluto en tiempo compensado se vivió en la división Sail Racing ORC A, que arrancaba con un duelo al límite entre las dos unidades Carkeek 40. El Nola de Taavet Hinrikus, patroneado por Margus Uudam y con el medallista olímpico portugués Hugo Rocha en la táctica, logró remontar el punto de desventaja que tenía respecto al Rán sueco de Niklas Zennström al ganar el último asalto. Esta actuación permitió al equipo estonio no solo adjudicarse su categoría, sino proclamarse campeón absoluto de la regata con un registro impecable de 12,5 puntos en ocho pruebas.

En la categoría ClubSwan 42, el Nadir de Pedro Vaquer supo sobreponerse a la tensión inicial causada por un cruce de penalizaciones entre los favoritos para firmar un segundo puesto en la prueba final. Este resultado bastó para asegurar su tercera Copa del Rey Mapfre tras los triunfos de 2022 y 2023, superando al Selene Alifax y al Pez de Abril. Por su parte, el Baleària Team RCNP, liderado por María Bover, revalidó su dominio en la Baleària Women's Cup tras encabezar la clasificación cada día e imponerse en las tres Medal Races definitivas, sumando el cuarto entorchado femenino para las vitrinas de su club.

Finalmente, la clase Azulmarino ORC C se resolvió en un desenlace lleno de tensión con tres barcos separados por menos de tres puntos. El Cape 31 Niramo aprovechó los tropiezos del Earlybird y del Project Work para imponerse en la última manga y celebrar su primer título en la regata. En la división Corinthian, destinada a tripulaciones Íntegramente amateurs, los galardones de campeones recayeron en el uruguayo L'Immens en Uber ORC B y en el alemán Meerblick en Azulmarino ORC C.