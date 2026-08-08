Felipe VI cierra la agenda real en Palma con la entrega de trofeos de la Copa del Rey de vela

El Patio de Armas del Palacio Real de la Almudaina volvió a vestirse de gala por segundo año consecutivo para acoger la ceremonia de entrega de trofeos de la 44 Copa del Rey Mapfre. El acto, que puso el broche de oro a la competición y sirvió de cierre a la agenda oficial de la familia real en Palma, estuvo presidido por el rey Felipe VI, ataviado con el característico polo azul de la tripulación del Hispania.

El monarca encabezo el reparto de galardones a los vencedores de las distintas clases tras haber regresado esta misma tarde a la isla. Don Felipe no pudo tomar parte en las dos últimas jornadas de regatas al haber viajado la noche del jueves a Cali para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras haber patroneado durante las tres primeras jornadas al barco de la Comisión Naval de Regatas de la Armada.

Uno de los instantes más emotivos de la recepción se vivió cuando llegó el turno de la clase ORC 0. Tras entregar el trofeo de campeón a Mauro Gestri, armador del Vudú italiano, el soberano hizo entrega del premio de subcampeón a su propio equipo. El rey otorgó la copa al almirante Jaime Rodríguez Toubes, su mentor desde sus inicios en el mundo de las regatas, para posteriormente sostenerla ambos conjuntamente ante el cálido aplauso del público asistente.

El acto sirvió además para encumbrar a los campeones del resto de categorías: el estonio Nola en ORC A, el Niramo en ORC C, el Nadir de Pedro Vaquer en ClubSwan 42 —que alzó su tercer título—, el Team Baleària de María Bover en la Women's Cup —su cuarta corona femenina— y el Teatro del Soho San Miguel en ORC B, victoria con la que su armador, Javier Banderas, conquistó una histórica novena Copa del Rey.

A la cita institucional acudieron destacadas autoridades como la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Para finalizar el evento, Felipe VI posó en la tradicional foto de familia junto a los representantes de las embarcaciones ganadoras entre el centenar de equipos participantes, con la mirada ya puesta en la 45 edición del torneo, fijada a partir del 31 de julio de 2027.