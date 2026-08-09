La Familia Real cierra su verano en Mallorca con una tradicional cena en Portixol

La Familia Real ha vuelto a cumplir una de sus tradiciones más esperadas del verano mallorquín. Tras una semana marcada por una agenda especialmente intensa y por los compromisos del Rey fuera de España, Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y doña Sofía se han reunido este sábado por la noche para disfrutar de una cena en uno de sus rincones favoritos de Palma: Portixol.

El escenario elegido ha sido, una vez más, el restaurante Mia, en el pequeño puerto de la capital balear. Una cita ya habitual para la familia durante sus estancias estivales en Mallorca y que, como cada año, ha vuelto a dejar algunas imágenes de carácter más relajado después de los actos oficiales.

La cena llegaba después de la entrega de trofeos de la 44ª Copa del Rey Mapfre, el último compromiso oficial de Felipe VI en la isla. El monarca aterrizó en Palma a última hora de la tarde procedente de Cali, tras su viaje exprés a Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Desde allí se desplazó directamente al Palacio de la Almudaina para participar en la ceremonia de entrega de premios de la competición de vela.

Una vez terminado el acto, Felipe VI puso rumbo a Portixol, donde ya le esperaban su mujer, sus hijas y su madre. Las primeras en llegar al restaurante fueron precisamente doña Letizia, doña Sofía, princesa Leonor y Sofía. Apenas diez minutos después aparecía el rey, todavía con la jornada oficial a sus espaldas.

Un invitado muy especial

La reunión familiar contó además con una presencia inesperada y especialmente significativa para doña Sofía. A la mesa se sumó Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwill, una de las grandes amigas y confidentes de la reina emérita.

La relación entre ambas familias se remonta a muchos años y Fruchaud ha sido una presencia habitual durante los veranos en Mallorca. Su compañía cobra ahora un significado especial después de que doña Sofía perdiera, en apenas unas semanas, a algunas de las personas más cercanas de su círculo de amistades: Tatiana Radziwill falleció el pasado diciembre y la princesa Irene de Grecia murió apenas un mes después.

Por ello, este reencuentro en Mallorca tuvo también un componente emocional. La cena se prolongó hasta pasada la medianoche, en un ambiente mucho más distendido que el de los compromisos oficiales de los últimos días.

Un vestido que pasa de madre a hijas

La moda también tuvo su pequeño protagonismo en esta salida. La infanta Sofía volvió a demostrar que en el armario de la Familia Real hay prendas con varias vidas. Para la ocasión eligió un vestido de Desigual que estrenó la reina Letizia en Marivent en 2024 y que, un año después, recuperó la princesa Leonor durante una salida similar.

Ahora ha sido Sofía quien ha tomado el relevo y ha lucido el diseño, convirtiendo la prenda en una suerte de vestido familiar que ha pasado de madre a hija y, después, a hermana.

Doña Letizia también apostó por la reutilización y recuperó un vestido blanco que ya había llevado en la recepción a la sociedad civil balear de 2025. La princesa Leonor fue, en esta ocasión, la única que estrenó estilismo, con un vestido de la firma Babbaki.

Con esta cena, la Familia Real pone prácticamente el broche final a su agenda pública de este verano en Mallorca. Leonor y Sofía han participado en tres actividades durante su estancia, mientras que la reina Letizia ha sumado una aparición más con la clausura del Mallorca Film Festival.

Todo apunta a que las dos hermanas y doña Letizia abandonarán la isla al comienzo de la próxima semana, mientras Felipe VI podría prolongar unos días más su estancia en Baleares junto a doña Sofía. Pero antes de cerrar el verano mallorquín, la Familia Real ha vuelto a regalar una de esas estampas que ya forman parte de su particular tradición en la isla: una cena en Portixol, vestidos con historia y una mesa compartida con quienes forman parte de su círculo más cercano.