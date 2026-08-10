De su primer telescopio al eclipse en Mallorca: la cita astronómica de Felipe VI este 12 de agosto

El rey Felipe VI tiene marcada en rojo en su agenda la fecha del próximo día 12. No se trata solo de presenciar el espectacular eclipse total desde Mallorca, sino de reencontrarse con una de sus grandes aficiones desde niño. Detrás de este gusto por mirar al cielo se esconde un gran recuerdo de la infancia y una herencia familiar muy especial que le dejó su abuela materna.

Aunque la Casa Real guarda con discreción el enclave exacto desde donde el monarca seguirá el fenómeno, lo que seguro no se perderá es el momento cumbre. La isla balear se volcará con el evento, aunque la posición tan baja del sol al atardecer lo pondrá un poco difícil: en Palma la cita arrancará a las 19:38 horas y alcanzará su pico máximo a las 20:32, a apenas dos grados del horizonte y al borde de la puesta de sol. Don Felipe se encuentra ya instalado en la isla de nuevo desde este sábado, tras un viaje exprés a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

El precioso regalo de su abuela Federica de Grecia

Esta vertiente científica y curiosa de Don Felipe no es ninguna novedad para quienes le conocen bien. La culpa de este gusanillo por la astrofísica la tuvo la reina Federica de Grecia, madre de la reina Sofía. Fue ella quien, fascinada también por el cosmos, le regalaría a su nieto su primer telescopio cuando era solo un niño. El propio rey no ha dudado en confesar con cariño este detalle en varias ocasiones. Durante una cita en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, el 29 de junio de 2005, el por entonces príncipe Felipe dejaba de lado el protocolo para recordar con nostalgia a su abuela, fallecida en Madrid en 1981: "Me viene por influencia familiar por mi abuela materna, que me introdujo en la astrofísica desde pequeño".

A lo largo de los años, Don Felipe ha aprovechado numerosos compromisos oficiales, y alguna que otra escapada privada, para estar cerca de los grandes centros astronómicos del país. En 2005 inauguró un radiotelescopio en el Centro Astronómico de Yebes, en Guadalajara, un lugar que ya había visitado previamente de manera totalmente privada. Años después, el 27 de enero de 2009, estuvo en Madrid al frente de la inauguración del Año Internacional de la Astronomía en la sede del CSIC, y en 2010 acudió a conocer las remodeladas instalaciones del Real Observatorio de Madrid.

Ya como rey, en 2015 viajó hasta Tenerife para recorrer el Observatorio del Teide, donde puso en marcha el experimento "Quijote" y seis telescopios robóticos, además de celebrar el trigésimo aniversario de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, un complejo que también conocía bien de sus años como príncipe. Este próximo día 12, entre el mar Mediterráneo y los últimos rayos de sol de la tarde, el monarca volverá a disfrutar de esta gran afición como lo hacía cuando era niño.