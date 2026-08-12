Desvelamos qué lugares han elegido Felipe VI y Juan Carlos I para ver el eclipse en España

Este miércoles 12 de agosto, España se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más espectaculares de los últimos años: un eclipse solar que no se contemplaba desde hace más de un siglo.

Como gran aficionado a la astronomía que es, Felipe VI ha decidido quedarse unos días más en Mallorca para poder disfrutar de este fenómeno astronómico, que en la isla comenzará a las 19:38 horas y alcanzará su máximo a las 20:32, pocos minutos antes de la puesta de sol.

Una afición que, como el propio monarca confesó durante una visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, en 2005, fue Federica de Grecia, madre de la reina Sofía, quien le despertó su interés por la astronomía, una pasión que ha mantenido a lo largo de su vida. "Me viene por influencia familiar por mi abuela materna, de origen alemán, que me introdujo en la astrofísica desde pequeño", declaró. Además, fue nombrado 'astrofísico de honor' por el Instituto de Astrofísica de Canarias cuando era príncipe de Asturias y en varias ocasiones ha apoyado la inauguración de las grandes instalaciones del país.

Felipe VI, previsiblemente sin la compañía de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lo verá en un lugar muy especial y que fue el escenario de su posado familiar en verano de 2019.

La Familia Real en Son Marroig en 2019

Tal y como ha confirmado el periodista Julián Aguirre en Última Hora, será en la casa museo Son Marroig de Deyá, en plena sierra de Tramontana y con espectaculares vistas al mar y a la Foradada, como ubicación para observar el eclipse solar de este 12 de agosto. Se trata de una institución privada fundada en 1927 y catalogada como Bien de Interés Cultural, con el objetivo de preservar y difundir la vida y obra del archiduque Luis Salvador de Austria, figura fundamental en la historia cultural y el mecenazgo entre finales del siglo XIX y principios del XX, quien adquirió y reformó la propiedad de Son Marroig en 1876.

Asimismo, como informa el citado medio, cabe la posibilidad de que la reina Sofía, gran aficionada a la fotografía, pueda acompañar al Rey durante la observación del eclipse.

Por su parte, el rey Juan Carlos también ha elegido España para ver el eclipse. Su lugar elegido es La Coruña, concretamente desde la vivienda del centro de la ciudad perteneciente a un amigo del rey emérito. Aunque es habitual que Juan Carlos I elija Sangenjo para sus escapadas a Galicia, no es la primera vez que se le puede ver en La Coruña, ya que se pudo ver allí el pasado mes de septiembre de 2025, cuando el avión que tenía que aterrizar en el aeropuerto de Peinador en Vigo se tuvo que desviar al aeropuerto coruñés de Alvedro.