Nuevo varapalo judicial para Marius Borg: seguirá bajo arresto domiciliario por riesgo de reincidencia

Un juzgado de Oslorechazó el pasado lunes el recurso de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega,para que permanezca cuatro semanas más en prisión preventiva en régimen domiciliario, que cumple en el palacio de Skaugum, donde reside su madre con el príncipe heredero Haakon tras la condena, del pasado mes de junio, a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

Ante esa decisión, Marius Borg presentó una apelación contra la decisión del Tribunal del Distrito de Oslo, en la que reclamaba que pudiera abandonar la detención y permanecer en libertad bajo la llamada 'alerta de violencia inversa', una medida que implica restricciones de movimiento, con algunas zonas que le serían restringidas.

Finalmente el recurso ha sido rechazado y Marius continuará como hasta ahora, es decir, en régimen de detención con vigilancia electrónica, donde solo tiene permiso para salir de Skaugum por motivos médicos, laborales o académicos. Visitar a su madre, que recientemente ha sido sometida a un trasplante de pulmón, estaría incluido.

Durante el proceso de instrucción y juicio, la defensa de Borg solicitó en varias ocasiones que su defendido pudiera permanecer en el palacio de Skaugum a la espera de sentencia, pero en todas las ocasiones, el Tribunal de Apelación denegó esta posibilidad alto grado de posible reincidencia al considerar que hay peligro de que intente contactar de nuevo a una de sus víctimas, como ya hizo en febrero, lo que provocó que fuese enviado entonces a prisión preventiva.

Asimismo, Marius debe entregar de forma periódica a las autoridades penitenciarias pruebas de orina para demostrar que no ha consumido drogas. Cabe recordar que Borg reconoció tener problemas con el alcohol y las drogas, y que en la condena que tuvo por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, se incluía la posesión de marihuana, así como dos violaciones, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, maltrato, agresiones, amenazas, y graves infracciones de tráfico, además de tener que pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.