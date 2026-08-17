Gisela de Liechtenstein, la princesa que supervisará las cuentas del Vaticano

El Vaticano anunció hace unos días el nombramiento de ocho nuevos integrantes del Consejo para la Economía elegidos por León XIV: cuatro cardenales y cuatro laicos, que tienen la comisión de vigilar y supervisar la gestión financiera del Estado Pontificio, un órgano creado originalmente en 2014.

Entre los laicos, el Santo Padre nombró a Denis Duverne, presidente del Consejo de Supervisión de la Fondation pour la Recherche Médicale; Paolo Nusiner, director general de la Dirección de Asuntos Generales del Dicasterio para la Comunicación; Elena Wettstein, jefa de gestión de ventas para Europa Internacional en UBS y a Gisela de Liechtenstein, directora general de Industrie und Finanzkontor Etablissement. Estos nombramientos se enmarcan en la reestructuración de dicho organismo y en una estrategia más amplia de León XIV de incorporar perfiles externos y especializados a los órganos de gestión económica del Vaticano.

El #PapaLeónXIV nombró a nuevos miembros del Órgano Económico de la #SantaSede y confirmó, entre otros, coordinador cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising.https://t.co/t2vU1wvkwR — Vatican News (@vaticannews_es) August 11, 2026

A sus 36 años, Gisela de Liechtenstein es licenciada en ingeniería medioambiental por la prestigiosa ETH de Zúrich, donde completó tanto el grado como el máster. Después amplió sus conocimientos en la Universidad de Liechtenstein y obtuvo formación especializada en el ámbito fiduciario. Fue vicepresidenta en Hannam & Partners, banco de inversión londinense, para regresar a Vaduz donde entró en el consejo de administración de Industrie und Finanzkontor, fundada en 1948 por miembros de la familia principesca especializada en estructuración patrimonial transfronteriza y conservación a largo plazo de grandes patrimonios de la que fue nombrada CEO en 2022. En ella, "analizamos la riqueza y la familia desde una perspectiva integral, pensando siempre en términos de generaciones", confesaba en una ocasión al respecto.

Gisela es la hija menor del príncipe Michael de Liechtenstein y de Hildegard Berta Peters. Pertenece a una rama de la casa principesca de Liechtenstein si bien no forma parte del núcleo inmediato de la sucesión. Por parte de su madre, su bisabuela fue la archiduquesa Elisabeth de Austria, hija del último emperador austrohúngaro, Carlos I, y de la emperatriz Zita. Tras su boda con Victor Bergmann en 2022, utiliza profesionalmente el nombre Gisela Liechtenstein Bergmann, si bien conserva su título de princesa y tratamiento de Alteza Serenísima.

Según Ed Condon, editor del medio especializado The Pillar, "León está acertando al incorporar personas externas al Consejo, y los gestores patrimoniales son exactamente el tipo de perfil que cabría esperar". El fichaje se produce, además, en un contexto de esfuerzo institucional por dejar atrás las sospechas históricas de opacidad en las cuentas vaticanas, algo que León XIV intenta corregir con reformas de control y transparencia.