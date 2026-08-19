El cumpleaños más amargo de Mette-Marit: su enfermedad, la condena de su hijo Marius y el desgaste por el caso Epstein

La Casa Real noruega ha querido celebrar el 53.º cumpleaños de la princesa Mette-Marit con una fotografía inédita tomada el pasado mes de abril, durante la recepción que la familia real ofreció en el Palacio Real de Oslo a los deportistas paralímpicos noruegos que participaron en los Juegos de Milán-Cortina 2026.

En la imagen aparece con su marido, el príncipe heredero Haakon, y sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, con el texto: "¡Muchas felicidades a Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit, que hoy cumple 53 años!". Asimismo, la Casa Real confirmó que la princesa celebrará su cumpleaños "en un ámbito estrictamente privado", sin actos públicos previstos.

Un cumpleaños que llega en un momento complicado para la princesa, que se encuentra recuperándose del trasplante de pulmón al que fue sometida el 17 de junio en el Palacio de Skaugum, lugar elegido para publicar la primera imagen de la princesa durante un partido de fútbol de la selección noruega en el Mundial de Fútbol. A todo ello se suma la situación judicial de su hijo, Marius Borg Høiby, cuya prisión preventiva ha sido prolongada por decisión del Tribunal de Distrito de Oslo y que le mantendrá en el domicilio familiar de Skaugum, bajo vigilancia mediante una tobillera electrónica. Un proceso del que ella misma declaró que, antes que princesa, es madre, lo que desencadenó críticas en la opinión pública, sobre todo después de las frecuentes visitas a prisión de los príncipes herederos.

Casi en paralelo, salió a la luz la relación de Mette-Marit con Jeffrey Epstein. Los archivos publicados en 2026 revelaron un contacto extenso entre la princesa y el financiero entre 2011 y 2014, apareciendo ella mencionada más de mil veces en la documentación difundida. Entre el material destapado figuraba un correo de octubre de 2011 en el que Mette-Marit le confesaba a Epstein que lo había buscado en Google y que coincidía en que "no tenía buena pinta", añadiendo un emoticono sonriente. La princesa ofreció explicaciones públicas visiblemente afectada a través de una entrevista en televisión, asegurando que no existe culpa alguna por su parte en la situación y que son las víctimas de los graves abusos quienes merecen justicia, mostrándose profundamente afectada por no haber podido evitar dar legitimidad a Epstein de alguna manera. El propio Palacio emitió un comunicado en el que la princesa declaró: "Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser", además de disculparse por la situación en la que había puesto a la familia real y que provocó una fractura institucional y de desgaste para la imagen de la Corona.

A todo ello se le unen las encuestas realizadas en Noruega en las que se cuestiona la idoneidad de Mette-Marit para convertirse en reina, y más ahora en la que el rey Harald V, de 89 años, permanece ingresado debido a una anemia hemolítica, que le ha provocado que se le acumule líquido en el cuerpo, por lo que ha necesitado ser tratado en un hospital, tal y como informó el lunes la Casa Real noruega en un comunicado. Tanto Haakon como Mette-Marit visitaron al rey Harald en el Hospital del Reino de Oslo.