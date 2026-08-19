Fallece a los 92 años Josep Cusí, el íntimo amigo de Juan Carlos I y armador del Bribón

Josep Cusí Ferret, empresario y navegante barcelonés y uno de los amigos más cercanos de Juan Carlos I, ha fallecido este miércoles en Barcelona a los 92 años. Su nombre quedó ligado durante casi medio siglo al del Rey emérito a través de la vela y, especialmente, de la saga de veleros Bribón, que ambos compartieron durante décadas.

Cusí nació en Barcelona el 13 de enero de 1934 y su relación con el entonces príncipe Juan Carlos se estrechó cuando este se trasladó a Barcelona para preparar su participación en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde competiría en la clase Dragón junto a Félix Gancedo y Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Arión.

Cusí colaboró con el equipo durante aquella preparación y previamente había viajado a Acapulco para seguir al equipo español de vela tras los Juegos Olímpicos de México 1968. Allí conoció al entrenador del conjunto mexicano, el danés Ib Andersen, al que convenció para que trabajara con España durante el siguiente ciclo olímpico. Fue también entonces cuando Cusí y Juan Carlos compraron sendos barcos de crucero Elvstrom Half Tone. El empresario bautizó el suyo como Bribón, mientras que el futuro Rey eligió el nombre de Shere Khan.

Inicialmente compitieron por separado, pero después de los Juegos de Múnich comenzaron a navegar juntos a bordo del Bribón II, un barco de 11 metros de eslora que representaba al Real Club Náutico de Barcelona. Cusí ejercía como armador y Juan Carlos como patrón.

Una saga con 15 embarcaciones

Aquella colaboración dio origen a una de las sagas más reconocibles de la vela española de alta competición. Durante casi cuatro décadas, hasta septiembre de 2011, se sucedieron 15 embarcaciones Bribón.

El propio Cusí explicó en alguna ocasión el origen del nombre. Tras valorar distintas posibilidades, decidió mantenerlo porque consideraba que competir en regatas exigía ser "sagaz, agresivo y también un poco pillo". La saga acumuló numerosos títulos en competiciones nacionales e internacionales. Entre ellos figuran cinco Copas del Rey, dos Sardinia Cup, 12 Copas de España, 11 Trofeos Conde de Godó, una Copa de la Reina, tres Trofeos Príncipe de Asturias y dos Campeonatos de Europa.

La relación entre Cusí y Juan Carlos I se mantuvo durante décadas y el empresario era una de las pocas personas que disponían del número de teléfono móvil personal del Rey emérito. Su trato con él se caracterizó por la discreción.

Empresario, olímpico y submarinista

La trayectoria de Cusí estuvo vinculada a numerosos ámbitos. Ingeniero electrónico, se incorporó con 16 años al negocio familiar de componentes electrónicos y participó en proyectos de iluminación de algunos lugares emblemáticos de Barcelona, entre ellos las fuentes de Montjuïc y las iglesias del Tibidabo y de Santa María del Mar.

A los 65 años vendió su empresa y pasó a dedicar más tiempo a sus principales aficiones: la vela, la caza y los perros. También desarrolló una amplia trayectoria deportiva. Ganó campeonatos de natación, jugó al waterpolo a nivel internacional y participó en los Juegos Olímpicos de México 1968 en tiro, en la modalidad de foso olímpico, donde obtuvo un diploma olímpico.

Su relación con el mar comenzó además mucho antes de su etapa como armador. A los 18 años conoció al explorador francés Jacques Cousteau y llegó a participar en varias de sus expediciones. Durante una singladura del Calypso por el mar Rojo ejerció como submarinista y apareció en el documental El mar de silencio.

Una vida marcada por la discreción

Cusí recibió distintas distinciones a lo largo de su vida, entre ellas la Medalla al Mérito Deportivo, la Medalla de la Ciudad de Barcelona, la Gran Cruz del Mérito Naval y la Legión de Honor francesa.

En el ámbito de la vela también era conocido por su exigencia a la hora de seleccionar a las tripulaciones del Bribón. Buscaba buenos regatistas, pero concedía especial importancia a la discreción. Algunos de los integrantes de la tripulación ni siquiera contaban a sus familiares que iban a navegar junto al Rey de España.

En noviembre de 2021 sufrió un ictus que le provocó problemas de movilidad y un importante deterioro de su estado de salud. Su situación se había agravado durante los últimos días.

Su estrecha relación con Juan Carlos I quedó reflejada también en pequeños gestos de fidelidad personal. Cuando el Rey fue operado del pulmón en 2010, Cusí dejó de fumar puros para evitar darle envidia durante su recuperación.