Reacciones a la vuelta de Harry y Meghan: del "asunto privado" del Gobierno a la furia de Guillermo

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido ha desencadenado un auténtico terremoto mediático que ha trascendido de inmediato el ámbito familiar para convertirse en una cuestión política y de Estado. La noticia, adelantada por The Sun y The Telegraph, ha puesto de manifiesto la enorme tensión institucional, política y social que rodea a los duques de Sussex en este repentino cambio de vida.

La sacudida ha alcanzado directamente al primer ministro, Andy Burnham, quien durante una visita a Bradford se vio obligado a responder sobre la seguridad de la pareja, un asunto gestionado por el Home Office (Ministerio del Interior). Ante las preguntas directas sobre si el Gobierno asumirá la protección y el coste de la misma, el jefe del Ejecutivo optó por la diplomacia para desmarcar el asunto del ámbito público declarando que "es un asunto privado" y "un asunto para Harry y Meghan", al tiempo que les deseaba suerte en esta nueva etapa sin utilizar sus títulos reales.

Sin embargo, apenas unos minutos después, un portavoz del Ministerio del Interior matizó la postura gubernamental recordando que el sistema de protección estatal es "riguroso y proporcionado" y rehusó dar detalles concretos por motivos de seguridad, evidenciando una clara contradicción formal entre la visión del primer ministro y los protocolos del departamento.

Este dilema sobre la escolta pagada con fondos públicos —beneficio que Harry perdió tras dejar de ser miembro activo de la Casa Real y que derivó en un litigio judicial que acabó perdiendo— sigue siendo el eje central de las dudas sobre su vuelta. El duque de Sussex ha reiterado en diversas ocasiones que no contemplaba regresar con su familia sin garantías de protección. No obstante, las decisiones recaen en el comité Ravec —organismo integrado por el Home Office, la Policía Metropolitana, el Cabinet Office y la Casa Real—, el cual evalúa el riesgo de cada visita de manera individualizada.

La paradoja actual reside en que, aunque la evaluación de riesgos sigue su curso, la pareja ya ha fijado su plan de residencia prolongada, matriculando a sus hijos Archie y Lilibet en un colegio británico y cerrando el alquiler de una vivienda, a pesar de no contar aún con la confirmación oficial de un esquema de seguridad permanente.

En el plano estrictamente familiar, la postura de la Corona mantiene un silencio oficial tanto desde Buckingham Palace como desde Kensington. Sin embargo, la brecha interna entre los miembros de la familia es evidente. Mientras el rey Carlos III ve con buenos ojos el retorno por el deseo de mantener un contacto más estrecho con sus nietos y mantener el vínculo con su hijo menor, la reacción del príncipe Guillermo ha sido radicalmente opuesta. Daily Mail y The Sun aseguran que fuentes cercanas a la Casa Real señalan que el heredero al trono está "furioso" por la decisión sorpresiva de su hermano, percibiendo el movimiento como un intento forzado de reconciliación para el que no estaba preparado tras años de distanciamiento iniciados tras la entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey. Frente a esta crispación, algunas voces del ámbito político como la parlamentaria Lucy Powell han calificado la educación británica que recibirán los niños como "excelente" y han expresado públicamente su deseo de que este movimiento sirva para una "reconciliación mayor para la familia".

A la fría recepción del príncipe de Gales y a la incertidumbre sobre su protección policial se le suma el reto del rechazo social. Seis años después de su marcha a Estados Unidos, los niveles de popularidad de la pareja —y en especial de Meghan Markle— se sitúan en mínimos históricos, con encuestas recientes de YouGov que reflejan un 65% de opiniones desfavorables hacia la duquesa frente a solo un 22% de apoyo. A pesar de regresar a un entorno que la propia Meghan llegó a calificar de "tóxico", la pareja ha decidido dar el paso definitivo, abriendo un complejo escenario en el que la presión mediática, el debate sobre el uso de recursos públicos y las fracturas de la dinastía Windsor vuelven a situarse en el centro de la atención internacional.