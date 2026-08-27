El príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos ya están en Reino Unido: así fue su discreta llegada a Birmingham

El príncipe Harry, acompañado de su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet, ya están en Reino Unido. Fue la BBC quien anunció la llegada de los duques de Sussex, una noticia confirmada posteriormente por The Telegraph, que informaba de la llegada de la familia, al filo del mediodía, al aeropuerto de Birmingham en un vuelo privado desde California.

La expectación por la llegada de los Sussex, seis años después de instalarse en Estados Unidos, ha ocasionado que un portavoz de Harry y Meghan haya señalado que este viaje "no es algo sobre lo que vayamos a hacer comentarios".

Según se ha podido saber, la familia no ha recibido protección policial a su llegada, en medio de las dudas y críticas feroces que existen en el país sobre si los contribuyentes tendrán que sufragar los gastos de la seguridad familiar.

La familia se instalará en una propiedad privada a las afueras de Londres, concretamente en la zona de los Cotswolds. Asimismo, Archie y Lilibet están matriculados en un centro educativo de la zona, del que se desconoce el nombre, donde comenzarán la próxima semana el nuevo curso académico.

The Duke and Duchess of Sussex have landed in Britain, ready to begin an "extended stay" with their children. Read more here ⬇️https://t.co/KVpXMwT4I6 pic.twitter.com/Amm86z4rRh — The Telegraph (@Telegraph) August 26, 2026

Fue el pasado 19 de agosto cuando se dio a conocer que la pareja regresaba al Reino Unido después de que Harry informara personalmente al rey Carlos III el 16 de agosto. También han sido informados los príncipes de Gales, con quienes la reacción es nula.

La pareja regresa como miembros de la Familia Real sin funciones institucionales, sin reincorporación a la vida pública y sin compromisos oficiales en representación de la Corona, tal y como pactaron cuando decidieron abandonar sus deberes reales en 2020.

El pasado julio, Harry, Meghan, Archie y Lilibet visitaron al rey Carlos en su residencia de Highgrove, en unas vacaciones en las que estuvieron en Portugal y en Althorp House, la casa familiar en la que creció Lady Di. La pareja no había regresado al Reino Unido desde 2022, cuando viajaron a Londres para asistir al funeral de la reina Isabel II.