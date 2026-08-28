Así fracasó el plan de casar a Sofía de Grecia con Harald de Noruega: un "emparejamiento forzado"

Tras la Segunda Guerra Mundial las monarquías europeas buscaban alianzas dinásticas para consolidar sus lazos. Una de esas alianzas fue la que intentó unir a Harald de Noruega, que ha fallecido este viernes, con la princesa Sofía de Grecia, siendo la reina Federica de Grecia y el rey Olav de Noruega los instigadores de una posible relación entre ambos jóvenes.

Olav V quería a una princesa de sangre azul como esposa de su hijo Harald y así se lo hizo saber a la reina madre británica en 1959, cuando fue nombrado caballero de la Orden de la Jarretera. Ese mismo año, los reyes de Grecia viajaron a Oslo con su hija Sofía, lo que disparó todo tipo de rumores.

En 1996, la reina Sofía reconocía en la biografía La Reina de Pilar Urbano que "iba a cumplir veintiún años y no había visto al príncipe Harald de Noruega en mi vida. Pues bien, nada más pisar tierra noruega, nos desayunamos con que los periódicos de Oslo nos daban ya como pareja. ¡Increíble! En primera página, fotografía del príncipe Harald y fotografía mía. ¡Y no nos conocíamos!", explicó.

Poco después, la familia real danesa organizó un baile para propiciar no solo un noviazgo entre el príncipe Harald y Sofía de Grecia, sino también entre Constantino de Grecia y Desirée de Suecia, que también estaba invitada aunque el noviazgo no posperó ya que Desirée estaba enamorada de un noble sueco, y Constantino acabaría fijándose en la princesa Ana María de Dinamarca, prima hermana de Desirée.

La reina Federica veía en Harald un candidato excepcional para su hija mayor. En el verano de 1960, la familia real griega invitó a Harald a Mon Repos, en Corfú, donde el príncipe noruego y la reina Sofía fueron fotografiados juntos paseando y disfrutando de la isla, momento en el que la prensa llegó a especular con un compromiso inminente.

En la citada biografía de Pilar Urbano, doña Sofía habla claramente sobre ello reconociendo que hubo intereses familiares detrás de aquellos encuentros: "Se provocaron encuentros, se hicieron cábalas, corrió mucha tinta, etcétera, etcétera. El resultado de ese emparejamiento forzado fue nulo", concluye.

Los reyes de Noruega durante su visita de Estado a España en 1995

Se cuenta que el rey Pablo I de Grecia llegó a solicitar al Parlamento una importante cantidad para la dote de su hija. Algunas fuentes sitúan la petición inicial en 50 millones de dracmas. El Parlamento griego, en medio de una fuerte controversia por la situación económica del país, no aprobó la cantidad completa y habría autorizado aproximadamente la mitad, lo que fue considerada como insuficiente por el entorno noruego y, concretamente, por el rey Olav, si bien nunca ha existido una confirmación oficial sobre ello.

Sin embargo, existía un obstáculo fundamental para que aquella relación fructificase ya que Harald estaba enamorado de Sonja Haraldsen, una joven noruega de origen plebeyo a la que había conocido cuando ambos tenían 15 años. Su relación se mantenía en secreto porque el rey Olav V consideraba que el heredero debía casarse con una mujer de sangre real o perteneciente a la nobleza.

Harald mantuvo su relación con Sonja durante nueve años y finalmente llegó a plantear a su padre que, si no podía casarse con ella, prefería permanecer soltero. Tras largas negociaciones, el rey Olav dio su consentimiento y la pareja se casó en la catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968.

Para Sofía, mientras tanto, el destino sería muy diferente, ya que después de aquel episodio, la princesa griega terminaría acercándose a Juan Carlos de Borbón en la boda de los duques de Kent en Inglaterra y con quien se casaría en Atenas el 14 de mayo de 1962.