Muere Harald de Noruega a los 89 años: adiós al rey que puso en jaque a la Corona por amor

Harald V de Noruega, quién era, hasta la fecha, el monarca reinante de más edad en Europa, ha fallecido a las 06:35 como ha informado la Casa Real noruega. El estado de salud del Rey, en el trono desde 1991, era "muy grave", según informó la Casa Real a través de un comunicado el jueves 27 de agosto. El monarca, de 89 años, llevaba ingresado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo aquejado de una anemia hemolítica, una enfermedad que provoca la destrucción prematura de los glóbulos rojos. Con el paso de los días, la patología se agravó hasta su fallecimiento.

Ante la gravedad, la reina Sonia, Haakon y Mette-Marit, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, y la hermana mayor del rey, la princesa Astrid, se trasladaron al centro hospitalario vestidos de luto. También se encontraba Marius Borg, el hijo que Mette-Marit tuvo de soltera condenado por más de una treintena de delitos. Actualmente está en detención domiciliaria con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de los nuevos reyes, Haakon y Mette-Marit.

Los problemas de salud fueron constantes en los últimos años: en 2020 se le reemplazó una válvula cardíaca implantada en 2005, en 2021 fue operado de un ligamento en la rodilla; en 2023 le tuvieron que extirpar un tumor en la vejiga y en 2024 tuvo que ser hospitalizado en Malasia por un problema de salud que afectó a su corazón y le tuvieron que implantar un marcapasos.

Antes de fallecer, y consciente del deterioro de su estado de salud, Harald eligió personalmente el sarcófago que acoge sus restos mortales y también los que acogerá los de su mujer el día de su muerte. Los restos mortales de Harald V descansarán en el mausoleo ubicado en la capilla de la fortaleza de Akershus, en Oslo, junto al resto de monarcas noruegos.

Todavía se desconoce cuando será el funeral de Harald V de Noruega aunque se espera la presencia, no solo por vínculos familiares sino también diplomáticos, de las casas reales de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica, así como la presencia de mandatarios internacionales, no solo para despedir al monarca sino también, como forma de reconocer el comienzo del reinado de Haakon VIII.

Una biografía marcada por el exilio

Harald de Noruega nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, cerca de Oslo. Fue el tercer hijo y único varón del entonces príncipe heredero Olav (más tarde el rey Olav V) y de la princesa Marta de Suecia, tras el nacimiento de sus hermanas Ragnhild y Astrid. La Constitución noruega de 1814 estipulaba que solo los herederos varones podían acceder al trono. Por lo tanto, el nacimiento del príncipe Harald garantizó la línea de sucesión.

Harald de Noruega a su llegada a Oslo tras la II Guerra Mundial

Cuando Alemania invadió Noruega el 9 de abril de 1940, Harald tenía apenas tres años. La invasión partió en dos a la familia real: su padre, el entonces príncipe heredero Olav, y su abuelo, el rey Haakon VII, se establecieron en Londres junto con el Gobierno noruego en el exilio, desde donde coordinaron la resistencia y mantuvieron viva la soberanía del país durante toda la ocupación. Mientras, su madre, princesa heredera Marta, optó en cambio por poner a salvo a sus tres hijos y abandonó el país estableciéndose primero en Suecia y posteriormente en Estados Unidos gracias a una invitación personal del presidente Franklin D. Roosevelt.

En un primer momento la familia vivió en la propia Casa Blanca, y más tarde se trasladó a una residencia en Washington D. C. Según otras fuentes, el pequeño Harald pasó buena parte de esos años en Pool Hill, un pequeño pueblo de Maryland, donde cursó sus primeros estudios e inició sus lecciones de inglés. Fue allí, en suelo estadounidense, donde el futuro rey de Noruega aprendió a leer y escribir, alternando el noruego con un inglés que llegaría a dominar con fluidez.

La familia permaneció en Estados Unidos hasta el final de la guerra, hasta que el 7 de junio de 1945 el príncipe Harald regresó a Noruega junto con el rey Haakon VII, su madre y sus hermanas. Desembarcaron en Honnørbrygga, en Oslo, donde el príncipe heredero Olav y una gran multitud les dieron la bienvenida. Harald, tenía entonces de ocho años.

Harald de Noruega con sus padres el príncipe Olav y la princes Martha

Cursó sus estudios en Oslo. Hasta que ingresó en la Escuela de Formación de Oficiales de Caballería de Noruega, donde completó su formación militar en la Academia Militar en 1959. Posteriormente estudió Historia, Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. Fue también un destacado deportista: representó a Noruega en vela en tres Juegos Olímpicos (1964, 1968 y 1972) y llegó a ser campeón del mundo en esa disciplina.

Aquella experiencia de infancia marcada por la guerra, el desarraigo y el exilio ha sido señalada en numerosas biografías como una de las claves que forjaron el carácter cercano y poco protocolario que Harald mostraría después como rey, y su fuerte vínculo emocional con Estados Unidos, país que visitaría en numerosas ocasiones ya como jefe de Estado.

Tras la muerte del rey Haakon VII el 21 de septiembre de 1957, Harald se convirtió en príncipe heredero.

Un noviazgo que cambió la monarquía

Harald con Sonia Haraldsen el día del anuncio de su compromiso

En 1968, Harald contrajo matrimonio con Sonja Haraldsen, una joven plebeya hija de un comerciante, cuando ambos contaban 22 años. Las leyes noruegas no aprobaban el matrimonio morganático de la pareja y Harald tuvo que esperar largo tiempo hasta poder casarse con la mujer que amaba.

Su padre lo envió a Oxford para que se olvidara de su prometida, y Sonia, que se encontraba en Suiza, enfermó, Harald acudió a buscarla aunque finalmente triunfó el amor, no si un aviso de Harald al rey Olav: si el Parlamento no aprobaba su matrimonio, renunciaría al trono y lo dejaría todo para casarse con Sonja.

El príncipe Harald y Sonia Haraldsen tras convertirse en marido y mujer

La boda, celebrada en la Catedral de Oslo el 29 de agosto de 1968, contó con la asistencia de representaciones de todas las Casas Reals europeas. Del matrimonio nacieron dos hijos: la princesa Marta Luisa (1971) y el príncipe heredero Haakon Magnus (1973).

Harald sube al trono

Harald V se convirtió en rey el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Perteneciente a la dinastía Glücksburg, Harald fue el primer monarca nacido en Noruega en heredar el trono desde Olav IV en 1380, un lapso de 610 años. Fue proclamado bajo el lema "Todo para Noruega".

Como ceremonia de coronación fue abolida en Noruega en 1908 por el Parlamento, al considerarse contraria al espíritu democrático del país, siendo la última coronación propiamente dicha la de su bisabuelo, el rey Haakon VII, en 1906, el 21 de enero de 1991, el presidente del Parlamento noruego, Jo Benkow, tomó juramento al nuevo rey Harald V, quien vestía el uniforme de general del ejército noruego, con el collar de la Orden de San Olav —la más alta distinción del país— y la banda de la Orden del Mérito.

El 23 de junio de 1991, en la Catedral de Nidaros, en Trondheim, siguiendo la tradición iniciada por su propio padre en 1957, Harald complementó la ceremonia secular con un acto religioso de consagración y bendición, conocido como "signing til kongsgjerning" celebrada en el templo donde históricamente habían sido coronados los reyes noruegos hasta 1814.

Durante la ceremonia, el rey y la reina permanecieron sentados en tronos de coronación dorados que databan de 1818, con sus respectivas coronas colocadas frente al altar en lugar de sobre sus cabezas, subrayando que no se trataba de una coronación sino de una bendición simbólica.

Su reinado, polémicas familiares y delicado estado de salud

Su reinado ha estado marcado por una imagen cercana y poco protocolaria, así como por su defensa activa de la igualdad y la diversidad, especialmente tras un discurso pronunciado en 2016 que fue ampliamente celebrado por su tono inclusivo hacia los inmigrantes y las minorías sexuales.

En los últimos años, sin embargo, su reinado ha estado marcado por las polémicas familiares ocasionadas por sus hijos, así como por un deterioro de salud cada vez más frecuente, marcado por episodios médicos u hospitalarios relevantes. Uno de ellos fue en febrero de 2026, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones con la reina Sonia en Canarias, donde tuvo que ser ingresado debido a una infección y deshidratación.

Tres generaciones: el rey Harald, su heredero haakon y la princesa Ingrid Alexandra

Pese a ello, Harald siempre descartó abdicar, alegando que prestó un juramento de por vida ante el Parlamento noruego.