Haakon VIII asume el trono de Noruega con el lema de su padre

Haakon de Noruega se ha convertido este viernes en el nuevo rey del país tras el fallecimiento de su padre, Harald V, a los 89 años. El nuevo jefe de Estado ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que utilizó su padre: "Todo por Noruega", según ha informado la Casa Real noruega.

En su primer mensaje tras la muerte del monarca, la Casa Real publicó en su cuenta oficial de Facebook únicamente dos frases: "Su Majestad el rey Haakon VIII" y "Todo por Noruega", acompañadas por el retrato oficial del nuevo soberano.

La elección del nombre y la continuidad del lema constituyen las primeras decisiones simbólicas del nuevo monarca al frente de la institución. Haakon inicia así una nueva etapa para la monarquía noruega, marcada en sus primeros momentos por el luto tras la muerte de Harald V y por el comienzo de la transición institucional.

Un nombre ligado a la historia de Noruega

Con la elección de Haakon VIII, el nuevo rey recupera para la Corona noruega un nombre cargado de historia. Su numeración conecta directamente su reinado con varios de los soberanos que llevaron este nombre durante la Edad Media.

Entre ellos figura Haakon IV Haakonsson, que reinó entre 1217 y 1263 y está considerado uno de los grandes monarcas de la Noruega medieval. También destaca Haakon V Magnusson, que ocupó el trono entre 1299 y 1319. A ellos se suman Haakon II, Haakon III y Haakon VI, cinco reyes que contribuyeron a convertir este nombre en uno de los más vinculados a la historia de la Corona noruega.

El último monarca que llevó este nombre antes del actual soberano fue Haakon VII, bisabuelo de Haakon VIII. Cuando el príncipe danés Carl fue elegido rey tras la independencia de Noruega en 1905, decidió adoptar el nombre de Haakon para reforzar el vínculo con los antiguos reyes del país.

Ahora, más de un siglo después, su bisnieto recupera aquella tradición. Tras la muerte de Harald V, Haakon Magnus pasa a ser oficialmente Haakon VIII, devolviendo al trono noruego un nombre que no ocupaba la Corona desde el fallecimiento de Haakon VII en 1957.

El respaldo del Parlamento

La llegada del nuevo rey al trono ha recibido ya el respaldo de las principales instituciones del país. El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, confirmó en redes sociales que había mantenido una conversación con el nuevo jefe de Estado.

"Hoy también he hablado con el nuevo rey de Noruega. Su Majestad el rey Haakon VIII debe ahora hacer suyo el cargo de rey. Nuestro nuevo rey debe saber que el Storting y toda la nación están a su lado", señaló.

Sus palabras reflejan el inicio de una nueva etapa institucional para el país tras más de tres décadas de reinado de Harald V. El nuevo monarca deberá ahora asumir progresivamente las funciones que corresponden al jefe del Estado y comenzar a definir su propia identidad como soberano.

Una sucesión sin coronación

La sucesión al trono se produce de forma automática desde el fallecimiento de Harald V. Sin embargo, el relevo deberá trasladarse ahora al plano institucional mediante la proclamación del nuevo soberano y otros actos destinados a escenificar el comienzo de su reinado.

Noruega no celebrará una ceremonia de coronación, aunque el Gobierno y las instituciones del Estado tendrán un papel relevante en la formalización de esta nueva etapa. La transición se desarrollará, además, mientras el país permanece de luto por la muerte del anterior monarca.

Haakon VIII tendrá que combinar sus primeros compromisos como rey con los actos de homenaje y despedida a su padre antes de afrontar plenamente su nueva agenda institucional. La figura de Harald V estará, por tanto, inevitablemente presente durante los primeros compases del nuevo reinado.

La decisión de mantener el lema "Todo por Noruega" refuerza también esa continuidad simbólica con la etapa anterior, al tiempo que la recuperación del nombre de Haakon abre un nuevo capítulo en la historia de la monarquía del país.

Mette-Marit, nueva reina consorte

Junto al nuevo rey, Mette-Marit afronta su llegada al trono como reina consorte en un momento especialmente delicado. La muerte de Harald V y la proclamación de Haakon como nuevo monarca modifican su posición dentro de la institución y elevan su papel junto a su marido.

Este cambio se produce después de unos meses complicados para la princesa, marcados por el deterioro de su salud, el trasplante de pulmón y una recuperación que todavía condiciona su día a día y su presencia pública.

A esta situación se suma la presión que han generado las polémicas que afectan a la familia real noruega. Su nueva condición de reina consorte llega, por tanto, en un momento de importantes cambios para la institución, que inicia una nueva etapa con Haakon VIII al frente de la Corona.