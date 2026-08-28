Haakon VIII ya es rey de Noruega junto a Mette-Marit, la reina del "pasado salvaje"

Con el fallecimiento del rey Harald V de Noruega, el heredero al trono asume inmediatamente el título de rey bajo la máxima tradicional de continuidad dinástica "El rey ha muerto, viva el rey". En este caso, Haakon Magnus, hasta ahora príncipe heredero, se convierte en el rey Haakon VIII de Noruega; su mujer, Mette-Marit, pasa a ser reina consorte y su hija, la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, heredera al trono.

El único requisito legal obligatorio en Noruega, hoy en día, es que el rey preste juramento a la Constitución ante el Parlamento. Meses después, se realizará una sencilla ceremonia religiosa conocida como consagración o bendición, ya que en Noruega no existe la coronación de los reyes porque el Storting abolió esta ceremonia en 1908. La última coronación fue la del rey Haakon VII y la reina Maud en la catedral de Nidaros, en Trondheim, en 1906, tras la independencia del país. Dos años después, se eliminó la coronación argumentando que el poder del monarca emana de las leyes y del pueblo, no de un mandato divino otorgado mediante la imposición física de una corona.

La consagración o bendición fue la fórmula elegida por Olav V en 1957 y Harald en 1991, donde se ora por la labor del monarca mientras que las coronas son exhibidas sobre el altar.

Biografía del nuevo rey de los noruegos

Haakon Magnus nació el 20 de julio de 1973 en el hospital Rikshospitalet de Oslo. Fue el segundo hijo de los entonces reyes Harald V y Sonia, que en 1971 habían dado la bienvenida a la princesa Marta Luisa. Recibió el nombre de Haakon por su bisabuelo, el rey Haakon VII, y por su tío materno, Haakon Haraldsen. Fue bautizado en la capilla del Palacio Real el 20 de septiembre de 1973, donde tuvo como padrinos a su abuelo paterno, el rey Olav V, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Margarita II de Dinamarca.

Haakon fue desde su nacimiento heredero al trono de Noruega por delante de su hermana, con una ley de sucesión que fue modificada en 1990 y que se aplicó a quienes nacieran después de esa fecha.

Príncipe heredero de Noruega desde 1991

Cuando Haakon tenía 17 años, su abuelo, el rey Olav V, murió el 17 de enero de 1991, lo que provocó la ascensión de su padre como rey Harald V y la suya propia como príncipe heredero, título que ostenta desde entonces como primero en la línea de sucesión al trono.

A diferencia de su abuelo y su padre, Haakon realizó el servicio militar en la Marina y después ingresó en la Academia Naval de Bergen, donde estuvo durante un año como segundo al mando en un buque de la Armada noruega. Estudió Ciencias Políticas en Berkeley, donde se licenció en 1999, y después cursó Ciencias Sociales en la Universidad de Oslo. Más tarde obtuvo una maestría en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics. Además de sus funciones oficiales como representante de la Corona, en 2003 fue nombrado embajador de buena voluntad del PNUD, donde ha trabajado a favor de la lucha contra la pobreza y la protección del océano.

Entre sus aficiones personales destacan la navegación —afición que ya mostró en su etapa naval—, el esquí y otros deportes al aire libre típicos de la vida noruega. En 1994 fue el encargado de encender el pebetero olímpico en los Juegos de Invierno de Lillehammer.

Su historia de amor con Mette-Marit

En 1997, Haakon conoció a Mette-Marit Tjessem Høiby, aunque no fue hasta dos años después cuando comenzaron su romance. Mette-Marit era plebeya y madre soltera, lo que generó una fuerte polémica en Noruega debido a que el padre de su hijo, Marius, había sido condenado a prisión por agresión y posesión de cocaína.

Una polémica que se calmó tras una rueda de prensa en la que Mette-Marit pidió disculpas por su vida anterior y su "pasado salvaje". Haakon, incluso, llegó a declarar públicamente que estaba dispuesto a renunciar a la corona por amor. Una semana después de aquella comparecencia, la pareja se casó en la Catedral de Oslo el 25 de agosto de 2001, con Federico, entonces príncipe heredero de Dinamarca, como padrino. De su matrimonio nacieron dos hijos: la princesa Ingrid Alexandra, heredera al trono, y el príncipe Sverre Magnus.

El caso de Marius Borg Høiby y los emails de Epstein, la mayor crisis de la Corona

La mayor crisis reciente de la Casa Real noruega gira en torno a Marius Borg Høiby, que el 15 de junio de 2026 fue condenado por el Tribunal de Distrito de Oslo a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación y maltrato. Pero no ha sido el único. En 2026, aparecieron varios documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE UU que revelaron una relación de contacto frecuente entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein, que se prolongó entre 2011 y 2014.

A esto se suma el deterioro de salud de Mette-Marit, quien padece fibrosis pulmonar y tuvo que ser sometida a un trasplante de pulmón. Aun así, Mette-Marit es ya la nueva reina consorte de Noruega.