Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el rey de Tooro (Uganda) y monarca más joven del mundo

El rey tradicional más influyente de Uganda, el omukama Oyo Nyimba, ha fallecido a los 34 años de edad, según ha confirmado oficialmente el Reino de Tooro. El monarca alcanzó notoriedad internacional al convertirse en el soberano más joven del planeta, tras acceder al trono cuando apenas tenía tres años.

El anuncio fue realizado a través de la red social X por el primer ministro del reino, Calvin Armstrong Rwomiire, quien expresó su "profunda tristeza" por el deceso. En su comunicado, Rwomiire detalló que su majestad deja un príncipe heredero, cuya identidad será revelada próximamente siguiendo de forma escrupulosa las costumbres y la tradición de la institución africana.

La noticia ha supuesto una profunda conmoción para los ciudadanos ugandeses y, muy especialmente, para el pueblo batoro. La población desconocía por completo que el monarca estuviese gravemente enfermo. De hecho, las únicas noticias al respecto llegaron apenas un día antes, cuando un escueto comunicado alertó sobre su estado de salud crítico y solicitó oraciones por su recuperación. Finalmente, el deceso se produjo a las 22:00 hora local, sin que hasta el momento hayan trascendido las causas exactas de la muerte.

It is remarkable how deeply passionate and knowledgeable he was about tourism and conservation. His love for nature was unmatched. He had plans to poach the Kasese Marathon to Fort Portal. He had intended to ambush you with the idea 😂 https://t.co/SEtXYuxzVm — Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki (@toorokingdompm) August 28, 2026

Oyo Nyimba hizo historia el 12 de septiembre de 1995. Con solo tres años de edad, tuvo que heredar la corona tras el repentino fallecimiento de su padre, Kaboyo Olimi III. Dada su extrema juventud, su progenitora, la reina madre Best Kemigisa, asumió las labores de regente durante los primeros años de su mandato, guiando al reino hasta que el monarca alcanzó la mayoría de edad.

A lo largo de sus tres décadas al frente de la institución, el soberano enfocó sus esfuerzos en promover el desarrollo de su pueblo. Sus prioridades incluyeron la mejora de la sanidad y el fomento de la educación juvenil, así como la conservación del medio ambiente, siempre defendiendo la rica identidad cultural de Tooro. En el ámbito personal, se caracterizó por ser un hombre discreto, del que apenas trascendían detalles salvo su conocida afición por el fútbol y su simpatía por el club inglés Arsenal. Además, nunca contrajo matrimonio públicamente, desoyendo las reiteradas peticiones del clero anglicano y de sus propios súbditos para asegurar la sucesión de manera tradicional.

El Reino de Tooro, con capital en la ciudad de Fort Portal, es uno de los cinco reinos tradicionales reconocidos expresamente por la Constitución de Uganda. Aunque el omukama carece en la actualidad de poderes políticos ejecutivos, ostenta una enorme autoridad cultural y moral sobre el grupo étnico batoro. La institución tiene sus raíces en 1830, cuando el príncipe Kaboyo se rebeló contra el Reino de Bunyoro. Tras ser abolidos en 1967 por el Gobierno central de Milton Obote, estos reinos milenarios fueron restaurados en 1995 por el actual presidente ugandés, Yoweri Museveni, devolviéndoles su prestigio histórico aunque limitados a un papel puramente representativo.