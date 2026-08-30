Haakon VIII se dirigió este sábado por primera vez como monarca al pueblo noruego en un discurso en memoria de su padre, Harald V, fallecido el viernes a los 89 años, y en cuyo homenaje los ciudadanos continuaron a lo largo de todo el día depositando flores frente al Palacio Real de Oslo.

"Ahora que mi padre nos ha dejado, tengo por delante una gran tarea. Siempre nos ha recordado en la familia que cada uno debe hacer las cosas a su manera. Encontrar su propio camino. Ser uno mismo. Sucedió a su padre, el rey Olav, quien a su vez sucedió a su padre, el rey Haakon. Ahora es mi turno", dijo Haakon VIII, quien decidió compartir con sus predecesores el lema "Todo por Noruega".

Recordó que el rey Harald acompañó al país en una época de grandes cambios, al tiempo que reconoció que el mundo se ha vuelto más inseguro e impredecible de lo que fue durante la mayor parte del reinado de su padre.

Haakon VIII destacó el papel de su madre, la reina Sonia, compañera de vida de Harald y de la que dijo que contribuyó a que, juntos, formaran una sólida pareja real que se complementaba a la perfección.

"Feliz aniversario, querida mamá", dijo el rey, al recordar que este sábado se cumplen 58 años desde que Sonia y Harald V contrajeran matrimonio.

Al mismo tiempo dio las gracias a su esposa, la reina Mette-Marit, y a sus hijos por su gran apoyo, así como a su madre y a su hermana, Marta Luisa, por darle fuerzas a pesar de estar también de luto.

Haakon, de 53 años, agradeció asimismo el apoyo y solidaridad del pueblo noruego y las muestras de cariño hacia el monarca fallecido.

Primeros pasos como rey

Previamente el nuevo monarca recibió en el Palacio Real al presidente del Storting (Parlamento noruego), Masud Gharahkhani, la persona de mayor rango en Noruega después del rey, así como a la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y al obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, que le dieron el pésame en sendas audiencias de condolencias, en las que también estuvo presente la princesa heredera Ingrid Alexandra.

También recibieron al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, junto al féretro del monarca fallecido para un acto solemne en el que estuvo presente el obispo presidente, quien pronunció una oración, tras lo cual el rey y la princesa heredera compartieron bonitos recuerdos de Harald V, según explicó el propio jefe de Gobierno en declaraciones a la radiotelevisión noruega NRK.

Misa

El domingo a las 11:00 horas (09:00 GMT), iglesias de todo el país celebrarán misas fúnebres en memoria de Harald V, a excepción de la catedral de Nidaros, donde el servicio religioso tendrá lugar a las 17:00 horas (15:00 GMT).

La familia real asistirá a la misa en la iglesia de Asker, a unos veinte kilómetros al suroeste de Oslo.