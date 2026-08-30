La familia real noruega asiste, sin la reina Mette-Marit, a la misa fúnebre por Harald V
El domingo 30 de agosto de 2026 se ha oficiado la misa fúnebre en honor al rey Harald V de Noruega, abriendo las jornadas de duelo nacional tras su fallecimiento el pasado viernes a los 89 años. Se celebró en la Iglesia de Asker, localidad cercana a la residencia real de Skaugum.
Iglesia de Asker
La primera liturgia conmemorativa se ha oficiado en la Iglesia de Asker, un templo de la localidad homónima, muy cerca de la residencia real de Skaugum. Paralelamente, el Gobierno y las autoridades del país celebraron otra misa institucional en la Catedral de Oslo.
Numerosos ciudadanos
Numerosos ciudadanos se congregaron desde primera hora en los alrededores de la iglesia de la localidad de Asker, a unos veinte kilómetros al suroeste de Oslo, para acompañar a la familia real noruega, que acude con la excepción de la reina Mette-Marit.
Sin Mette-Marit
La reina Mette-Marit fue la gran ausente debido a su delicado estado de salud. La Casa Real confirmó que se encuentra convaleciente tras el trasplante de pulmón al que fue sometida en junio. Su agenda está muy limitada.
El rey Haakon VIII de Noruega (centro-izq.), la princesa Ingrid Alexandra (centro) y el príncipe Sverre Magnus (detrás) llegan para asistir a un servicio conmemorativo en memoria del difunto rey Harald V.
El rey Haakon VIII de Noruega accedió al templo con rostro serio.
La misa fue encabezada por el nuevo monarca, el rey Haakon VIII, acompañado por su madre, la reina viuda Sonia, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.
El féretro, que actualmente descansa en el Palacio Real, será trasladado en un solemne cortejo custodiado por la Guardia Real para recibir sepultura en un rito íntimo en el Mausoleo Real de la histórica Fortaleza de Akershus, un castillo del siglo XIII.
El rey Haakon VIII de Noruega, la princesa Ingrid Alexandra, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus se retiran después del servicio fúnebre.