El condenado Marius Borg reaparece con permiso policial para portar el féretro del rey Harald de Noruega

Tres días después del fallecimiento del rey Harald V, el féretro con los restos mortales del rey ha sido trasladado del Salón Rojo del Palacio Real a la Capilla del Palacio, donde permanecerá hasta el día del funeral, que se celebrará el miércoles 9 de septiembre a las 13:00.

El traslado del féretro dentro del Palacio

Un traslado solemne que se ha iniciado con una procesión por el Salón Amarillo, el Salón de los Espejos, el Comedor Diario, el Pequeño Salón de Banquetes y el Gran Salón de Banquetes, y que ha estado encabezada por el jefe de gabinete del rey, que ha portado la corona real sobre un cojín, mientras que el jefe de la Secretaría Real ha portado la espada, y otros miembros de la dirección de la Casa Real han llevado otras insignias reales así como las principales órdenes y condecoraciones del rey Harald, entre ellas el Toisón de Oro, que recibió de manos de Juan Carlos I en 1995.

El rey Haakon VIII, su hermana y sus hijos, junto a Marius Borg, trasladando el féretro

A continuación, el féretro ha sido portado por el rey Haakon VIII, la princesa Ingrid, el príncipe Sverre Magnus, así como la princesa Marta Luisa, acompañada por sus tres hijas Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn. También ha estado Marius Borg, que se encuentra cumpliendo condena tras haber sido declarado culpable de 34 delitos y que permanece actualmente bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica en el palacio de Skaugum. La presencia de Marius ha contado con un permiso especial de la policía para este acto y que también tendrá para asistir al funeral de Estado el próximo 9 de septiembre. Se trata de una presencia controvertida donde, a pesar de su condena judicial, Marius está más presente que nunca en estos primeros días de reinado de Haakon VIII, ya que en su primer discurso a la nación noruega, la fotografía principal fue la del rey Harald con todos sus nietos, incluido Marius.

Cerrando la comitiva han marchado las reinas Mette-Marit y Sonia, que han caminado juntas cogidas de la mano. Este mismo traslado del féretro desde el Salón Rojo hasta la Capilla del Palacio ya se llevó a cabo en 1991, tras la muerte del rey Olaf V.

La reina Sonia y la reina Mette-Marit juntas de la mano

Posteriormente se ha celebrado un servicio conmemorativo privado para la familia del rey Harald, los miembros de su Casa y el personal de ayudantía.

La capilla ardiente estará abierta al público desde el martes 1 de septiembre, hasta el día anterior al funeral, a las 18:00 horas, para que quienes lo deseen puedan acercarse a presentar sus respetos y despedirse del rey Harald.