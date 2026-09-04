Los Reyes y doña Sofía acudirán al funeral de Estado de Harald de Noruega

Felipe VI y doña Letizia, acompañados por la reina Sofía, viajarán a Oslo el próximo miércoles 9 de septiembre para asistir al funeral de Estado en memoria del rey Harald de Noruega. El monarca escandinavo falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años de edad, dejando tras de sí un legado de más de tres décadas al frente de la Corona, según ha confirmado oficialmente la Casa del Rey.

Los actos fúnebres comenzarán con una ceremonia religiosa de carácter oficial que tendrá lugar en la catedral de la capital noruega. A este solemne evento está previsto que acudan numerosos representantes de las distintas casas reales europeas, así como jefes de Estado y autoridades internacionales que desean rendir un último homenaje al difunto monarca. Concluido este servicio, los restos mortales serán trasladados a la iglesia del castillo de Akershus, donde se procederá a darle sepultura en una ceremonia de carácter estrictamente privado, reservada únicamente para la familia real y su círculo más íntimo.

Nada más conocerse la triste noticia del fallecimiento, los reyes de España enviaron un sentido mensaje de pésame a la familia real noruega. En su misiva, don Felipe y doña Letizia quisieron destacar la figura de Harald V, al que definieron expresamente como un "ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al Servicio de Noruega y de su pueblo". Este reconocimiento subraya la impecable trayectoria institucional que mantuvo durante los 35 años que duró su reinado, un periodo clave para la consolidación del bienestar y la prosperidad en el país nórdico.

Además del evidente carácter de luto oficial, este viaje a tierras escandinavas supondrá el primer encuentro institucional al más alto nivel con el nuevo soberano, el rey Haakon VIII. El actual jefe del Estado noruego prestó el preceptivo juramento ante el Parlamento de su país, el Storting, el pasado 1 de septiembre. Cabe destacar que Felipe VI y el nuevo monarca nórdico mantienen una estrecha y sincera amistad desde hace muchos años, forjada en la coincidencia generacional y en sus comunes responsabilidades como herederos en su momento.

La presencia de la reina Sofía en la comitiva oficial española no hace sino refrendar los sólidos lazos históricos y familiares que han unido tradicionalmente a la monarquía española con las cortes escandinavas. Durante décadas, las relaciones institucionales entre España y Noruega se han caracterizado por una enorme cordialidad y un respeto mutuo, unos valores que, sin duda, seguirán vigentes bajo el reinado de Haakon VIII. La diplomacia española y la Casa del Rey reafirman así su compromiso inquebrantable con las democracias aliadas y los socios europeos en momentos de gran trascendecia histórica.