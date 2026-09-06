La princesa de Asturias inicia este lunes sus estudios de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, después de completar durante los últimos tres años su formación en las academias de los tres ejércitos. La heredera al trono cursará un grado de cuatro años y seguirá el mismo currículo que sus compañeros.

La elección de los estudios superiores fue anunciada por los Reyes a finales de abril. Leonor se ha decantado por una universidad pública española, al igual que hizo su padre, el rey Felipe VI, aunque ambos han elegido universidades y titulaciones diferentes. La princesa de Asturias estudió previamente el Bachillerato Internacional en Gales y fue la propia heredera quien tomó la decisión sobre su carrera, con el beneplácito de los Reyes.

Un acceso diferente al de sus compañeros

La princesa Leonor no tuvo que realizar la EBAU debido a que había cursado el Bachillerato Internacional. Su acceso a la Universidad Carlos III se produjo mediante el proceso de admisión anticipada, conocido como early admission, una vía a la que accede un porcentaje reducido de estudiantes.

Según informó la Casa del Rey, su solicitud recibió la resolución favorable del Comité de Evaluación, que tuvo en cuenta tanto los estudios realizados como sus resultados académicos.

Una vez incorporada a las aulas, la Princesa seguirá el mismo plan de estudios que sus compañeros. La fórmula permitirá que al terminar los cuatro cursos obtenga un título universitario homologado y busca también normalizar su presencia en el campus.

Un grado con 30 nuevos alumnos cada año

la Universidad Carlos III de Madrid comenzó a impartir el Grado de Ciencias Políticas en 2008. La titulación incorpora 30 nuevos alumnos cada año y está orientada a la formación de especialistas capaces de comprender y analizar la política en contextos nacionales e internacionales.

El plan de estudios se distribuye en cuatro cursos, con dos cuatrimestres cada uno. Durante el primer año se concentran buena parte de las materias de formación básica, entre ellas Fundamentos de la Ciencia Política, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Gestión y Administración Pública e Historia Política y Social.

En los cursos siguientes aparecen asignaturas obligatorias relacionadas con la política mundial, el comportamiento político, el Derecho Administrativo, las humanidades y las estrategias de expresión.

La universidad también señala entre las salidas profesionales de la titulación el acceso a la Administración Pública y el análisis político. Según los datos facilitados por la propia institución, el 94,8% de sus titulados accede a un empleo relacionado con sus estudios durante el primer año después de graduarse.

Optativas y formación complementaria

El último curso tendrá un componente más flexible. Los estudiantes deberán completar 48 créditos de asignaturas optativas, además de realizar el trabajo de fin de grado.

Entre las materias que podrá elegir la Princesa Leonor figuran Los derechos fundamentales y sus garantías, Política y Género, Inmigración, multiculturalidad y Derechos Humanos, Conflicto y Violencia o Cambio climático y transformación social.

El programa permite además cursar determinadas asignaturas en inglés, entre ellas Política Mundial, Política Europea, Principios de Economía, Humanidades y Habilidades Profesionales Interpersonales.

La elección de Ciencias Políticas marca una diferencia respecto a la formación universitaria del rey. Felipe VI estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y completó posteriormente su preparación con algunas asignaturas de Ciencias Económicas.

La Princesa deberá compatibilizar su formación universitaria con sus obligaciones institucionales, aunque está previsto que inicialmente su actividad académica tenga un peso principal.