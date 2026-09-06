Philippos de Grecia y Nina Flohr, padres por gestación subrogada, una práctica con precedentes en la realeza

La Secretaría Privada de la Familia Real griega anunció el pasado 1 de septiembre de 2026, mediante un comunicado oficial, que el príncipe Philippos de Grecia y su esposa Nina Flohr dieron la bienvenida a su primer hijo.

"Philip De Grèce y su esposa, Nina, anuncian con gran alegría el nacimiento de su primer hijo, Kimon Thomas Constantinou, el 27 de julio de 2026 en los Estados Unidos de América. Kimon nació mediante gestación subrogada. Nina y Philip expresan su sincero agradecimiento a la madre subrogada y a su familia, quienes hicieron posible el nacimiento de su hijo. Philip y Nina están disfrutando de estas primeras semanas tan especiales junto a Kimonas y están profundamente felices de comenzar, junto a su hijo, este nuevo capítulo en la vida de su familia", reza el texto que ha compartido la Casa Real en su web oficial.

El nombre de Kimon está vinculado a la historia de Grecia, concretamente a Kimon de Atenas, uno de los generales y estadistas más famosos del siglo V a. C. El nombre de Thomas es un homenaje al padre de Nina, fundador de VistaJet y conocido como el rey de los jets privados, y Constantino por el padre de Philippos, el rey Constantino, que murió en 2023. Kimon es el décimo nieto de Constantino y Ana María de Grecia.

Philippos de Grecia, con su mujer, Nina Flohr y el padre de esta, el millonario Thmas Flohr

Tras conocerse en 2018 y aparecer por primera vez como pareja en la boda de la princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank en Windsor después de que el príncipe griego le pidiera matrimonio durante sus vacaciones en la isla de Ítaca, se casaron por lo civil en diciembre de 2020 en St. Moritz, debido a las restricciones de la pandemia, y el 23 de octubre de 2021, se daban el 'sí, quiero' en la catedral de Atenas, en la que fue la primera boda real celebrada en la capital helena desde hacía 57 años.

La pareja, que vive en Nueva York, pasa inadvertida a pesar de que él trabaja como analista financiero y ella es la única heredera de VistaJet, con un patrimonio de unos 2.300 millones de euros. Además de ser directora creativa de VistaJet, Nina abrió el santuario Kisawa, un alojamiento de lujo con spa especializado en medicina tradicional china, y también el Centro de Estudios Científicos de Bazaruto, de conservación ambiental, ambos ubicados en la isla de Benguerra, en Mozambique.

Philippos y Nina de Grecia no son los únicos miembros de la realeza que han sido padres mediante gestación subrogada. Su primo Gustav Sayn-Wittgenstein-Berleburg, primo hermano de Federico X de Dinamarca e hijo de la princesa Benedicta, y su mujer, la escritora estadounidense Carina Axelsson, príncipes de Berleburg, han tenido dos hijos, Gustav Albrecht en 2023 y Mafalda, en 2024, mediante la gestación subrogada en Estados Unidos.

Gustav Sayn-Wittgenstein-Berleburg y su mujer Carina, con los reyes de Dinamarca

Gustav y Carina se conocieron en la cena de unos amigos comunes, pero no podían casarse porque el testamento del abuelo de Gustav Sayn-Wittgenstein indicaba que debía casarse con una mujer noble, de raza aria y protestante para mantener su puesto y el castillo de la dinastía, situado en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Carina no cumplía ninguno de los requisitos.

Gustav luchó en los tribunales para revocar la cláusula de las últimas voluntades de su abuelo y así poder casarse con Carina después de veinte años de relación, pero entró en escena su tío abuelo, el príncipe Ludwig Ferdinand, reivindicándose como legítimo heredero, esgrimiendo que Gustav incumplía ya el testamento al convivir con Carina. Finalmente, el Tribunal falló a favor de Gustav y la pareja se pudo casar en 2022, cuando ambos contaban con 53 años.