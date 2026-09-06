Preocupación por la reina Margarita de Dinamarca, ingresada de nuevo de urgencia a los 86 años

La Casa Real de Dinamarca ha informado este domingo del ingreso hospitalario de la reina Margarita, de 86 años de edad. La monarca ha sido trasladada al Rigshospitalet de Copenhague debido a una indisposición general. Según el comunicado oficial emitido por la institución, los médicos han constatado un nuevo problema de salud que requiere de atención continuada en las próximas jornadas.

El equipo médico encargado de su cuidado ha detectado un nuevo hematoma en la región de la cadera, acompañado de un cuadro de deshidratación leve. El documento difundido a los medios detalla que "ambos deben ser tratados", motivo por el cual los especialistas han recomendado que permanezca bajo supervisión clínica. A pesar del contratiempo, la institución ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, asegurando que la paciente se encuentra "de buen ánimo y bien, atendiendo a las circunstancias".

Como consecuencia directa de este revés médico, la antigua soberana tendrá que permanecer ingresada durante toda la próxima semana para someterse al tratamiento prescrito y estar bajo estricta observación. Esto obligará a cancelar sus próximos compromisos de la agenda oficial, entre los que destacaba su viaje a Oslo para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega, que falleció hace apenas nueve días a los 89 años de edad.

Margarita II el día que anunció su abdicación

Finalmente, la representación oficial danesa que acudirá a dar el último adiós estará encabezada por los actuales reyes Federico X y Mary, quienes estarán acompañados por la princesa Benedicta, hermana de la reina y el príncipe heredero Christian.

Este no es el primer problema de salud que afronta la reina Margarita, que el pasado mes de mayo sufrió varios ingresos hospitalarios derivados de afecciones coronarias. El 14 de mayo fue internada en el mismo centro médico por una angina de pecho que hizo necesaria la práctica urgente de una angioplastia, obligándola a permanecer en las instalaciones durante cinco días. Una situación que se complicó escasas jornadas después de recibir el alta, cuando tuvo que regresar al hospital tras detectársele un trombo en la zona de la cadera, consecuencia directa de una caída que había sufrido con anterioridad. Tras permanecer bajo cuidados especializados, logró recuperarse y abandonar la clínica el 29 de mayo, reapareciendo en público en el mes de junio para retomar con normalidad su actividad institucional.

A pesar de haber dado un paso atrás en sus funciones como jefa de Estado, mantiene el título de reina de forma honorífica y continúa participando activamente en distintos actos oficiales. Fue en enero de 2024 cuando se formalizó la abdicación en favor de su primogénito, después de un largo reinado que se prolongó durante 52 años ininterrumpidos y que marcó la historia reciente de su país, ya que durante décadas, había defendido fervientemente que su compromiso institucional era "de por vida". Sin embargo, terminó justificando su renuncia al trono haciendo alusión a su avanzada edad, a las secuelas dejadas por una complicada intervención quirúrgica en la espalda y a la necesidad imperiosa de ceder el testigo a una nueva generación preparada para asumir el mando.