Así será el funeral del rey Harald: todos los asistentes y las presencias "incómodas" para Mette-Marit

Noruega ya tiene todo preparado para darle su adiós al rey Harald V, en la que será una jornada histórica para el país, y que tendá muchas similitudes al último funeral de un rey, el de Olav V en 1991. El primero, es que los nuevos reyes Haakon VIII y Mette-Marit, así como la viuda del rey Harald, la reina Sonia, estarán acompañados de numerosas casas reales, que ya han confirmado su asistencia y participación en el funeral.

Será el próximo miércoles 9 de septiembre cuando arranque la jornada a las 10:00 horas, con el despliegue de casi seis mil policías y soldados que estarán presentes a lo largo de todo el eje del recorrido procesional del féretro, que va desde el Palacio Real, la catedral hasta la fortaleza de Akershus. Asimismo, habrá pantallas gigantes para que se pueda seguir la ceremonia en las principales calles de Oslo, a pesar de que las temperaturas para ese día se prevén bajas y con lluvia.

Los reyes Haakon y Mette-Marit con la reina Sonia y la princesa Marta Luisa

A las 12:00 partirá el cortejo fúnebre desde el Palacio Real, junto con una salva de 21 cañonazos que se disparará desde la fortaleza de Akershus así como en otras ocho estaciones militares de Noruega. El féretro del rey Harald V estará cubierto por el estandarte real, la corona y la espada del Reino, y se trasladará en un vehículo militar Mercedes-Benz Geländewagen negro. Justo detrás del féretro, el rey Haakon, la princesa Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, acompañarán el féretro a pie hasta la catedral, junto con el resto de los reyes y jefes de Estado asistentes, el jefe de la Defensa y el resto de los comandantes de las Fuerzas Armadas noruegas. Tanto la reina Mette-Marit como la reina Sonia harán el trayecto en uno de los coches oficiales del rey.

De momento, el Palacio de Oslo no ha facilitado información sobre si la princesa Astrid —hermana del rey Harald—, así como Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn —hijas de la princesa Marta Luisa—, participarán en la procesión hacia la catedral. Tampoco confirman la asistencia del chamán Durek Verrett, que se sometió recientemente a un trasplante de riñón, o si Marius Borg Høiby —que se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por dos violaciones sexuales, entre otros delitos, después de que se le haya concedido una autorización excepcional para asistir pese a su arresto domiciliario bajo modalidad de tobillera electrónica— formará parte de dicha procesión.

La reina Sonia, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus

Será a las 13:00 cuando comience el servicio religioso en la catedral de Oslo. A esa hora, tres campanadas en todas las iglesias marcarán el inicio de un minuto de silencio nacional. La misa, que será bajo la liturgia de la Iglesia de Noruega, estará presidida por el primado Olav Fykse Tveit junto a la obispa de Oslo, Sunniva Gylver. La ceremonia incluirá discursos de homenaje, piezas musicales interpretadas por el coro catedralicio y el ceremonial del servicio religioso.

Una vez concluida, aproximadamente sobre las 14:00 horas, se procederá al traslado de los restos mortales hasta el castillo de Akershus, donde están enterrados los reyes de Noruega, con una comitiva más reducida. Allí, a las 14:40, se oficiará una ceremonia estrictamente privada para la familia real y el resto de las familias reales asistentes, donde el cuerpo del rey Harald V quedará depositado en el sarcófago de la cripta del Mausoleo Real bajo la iglesia del castillo de Akershus. A las 15:20, las banderas se izarán de nuevo tras haber permanecido a media asta, acompañadas por una doble salva real de 42 disparos (dos tandas de 21 cañonazos).

Finalmente, a las 17:00 horas, el rey Haakon VIII ofrecerá una recepción oficial en el Palacio Real para los jefes de Estado y delegaciones internacionales desplazadas hasta Oslo.

En cuanto a las familias reales asistentes, la Casa Real española estará representada por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía. A diferencia del 2022 y con motivo del funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, Zarzuela no ha confirmado si el rey Juan Carlos asistirá, a pesar de que mantenía una estrecha relación de amistad con la familia real noruega.

En cuanto a la delegación más numerosa, corresponde a la Familia Real sueca, con los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia, los príncipes herederos Victoria y Daniel, los príncipes Carlos Felipe y Sofía, la princesa Magdalena con su marido Chris O'Neill, y la princesa Cristina con su marido Tord Magnuson.

El 80 cumpleaños del rey Carlos CVI Gustavo de Suecia fue el último acto de familias reales al que acudió el rey Harald. Muchos de estos asistentes se reunirán en Oslo para darle su último adiós

Por parte de Dinamarca, la representación oficial estará encabezada por los reyes Federico X, ahijado del rey Harald, y Mary, acompañados por el príncipe heredero Christian, y la princesa Benedicta. A pesar de haber confirmado su asistencia, la reina Margarita II, madrina del rey Haakon VIII, finalmente no asistirá tras haber sido ingresada, ayer domingo, debido a un coágulo de sangre en la región de la cadera y una leve deshidratación.

En cuanto a los Países Bajos, la casa de Orange-Nassau contará con la presencia de los reyes Guillermo-Alejandro y Máxima, que es una de las madrinas de bautismo del príncipe Sverre Magnus; Amalia, princesa de Orange y la princesa Beatriz, muy unida al difunto rey Harald, quien fue padrino de su hijo menor, el ya fallecido príncipe Friso.

En cuanto a los Windsor, y siguiendo la tradición de que el soberano no asiste a los funerales de otros jefes de Estado, salvo la excepción que hizo Isabel II cuando acudió al funeral del rey Balduino de Bélgica en agosto de 1993, será Guillermo, príncipe de Gales quien asista acompañado de la princesa real Ana, también madrina del rey Haakon VIII.

Tampoco faltarán los reyes Felipe y Matilde de los Belgas, el rey Abdalá de Jordania, el príncipe Alberto II de Mónaco; los príncipes herederos Alois y Sophie de Liechtenstein, y los príncipes herederos Akishino y Kiko de la Casa Imperial de Japón. Una de las presencias más "incómodas" para la nueva reina Mette-Marit es la asistencia de los grandes duques Guillermo y Estefanía de Luxemburgo junto con el gran duque Enrique. Cabe recordar que la nueva reina Mette-Marit calificó la boda de los grandes duques, en un email enviado a Jeffrey Epstein, como una "boda mortalmente aburrida", además de asegurar que "los dos personajes principales no van a durar mucho". Sobre el ambiente del evento, dijo que estaba "lleno de gente mayor" y que parecía "una película antigua".

Asimismo, han confirmado su asistencia los presidentes de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Hungría, Alemania, República Checa, Eslovenia y Albania, así como el enviado del papa León XIV, el cardenal Christophe Pierre, y algunos de los países con representación diplomática en Oslo.