Leonor cambia el uniforme por los vaqueros: primer día de universidad "con muchas ganas"

La princesa Leonor ha comenzado este lunes, 7 de septiembre, su nueva etapa de formación universitaria como heredera al trono, con los estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe.

Un poco antes de las 9 de la mañana, Leonor de Borbón ha llegado a la Universidad sonriente, vistiendo de manera cómoda e informal, con una camisa blanca de manga corta y cuello pico, vaqueros oscuros y unas zapatillas blancas, que ha combinado con un bolso negro, pendientes de aro dorados y un colgante en forma de corazón de Tiffany & Co. creado por Elsa Peretti y que recibió como regalo durante los Premios Princesa de Girona 2025. Como peinado, ha optado por una trenza de raíz.

La Princesa Leonor llega a su primer día en la Universidad Carlos III: estudiará Ciencias Políticas pic.twitter.com/GgC4ynOzVS — Libertad Digital (@libertaddigital) September 7, 2026

Entre gritos de "guapa", ha sido preguntada por los medios de comunicación congregados, curiosos y alumnos que se han acercado para darle la bienvenida sobre cómo afronta este reto, a lo que ha respondido "con muchas ganas".

Tras tres años de preparación militar en las academias de los tres Ejércitos, inicia esta nueva etapa en un día que ha compartido con sus compañeros de aula. A su llegada ha sido recibida por Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, la vicerrectora de estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo González, y la vicedecana de Ciencias Políticas, Gema García Albacete.

Ha sido el rector de la Universidad, Ángel Arias, quien, dirigiéndose a los medios por su presencia este día, ha señalado que "La princesa está ilusionada, tranquila y con ganas de comenzar". El primer día de Leonor de Borbón "va a ser de máxima normalidad, al igual que para el resto de estudiantes. Va a haber una presentación de la vicedecana y después su primera clase va a ser de Teoría del Derecho, y que va a impartir el profesor Rafael de Asís, que fue el primer discípulo de Gregorio Peces-Barba, el rector fundador, en la Carlos III". Cabe recordar que Peces-Barba fue el presidente del Congreso de los Diputados que tomó juramento de la Constitución del por entonces príncipe de Asturias —y actual Felipe VI— en 1986, en su mayoría de edad.

A continuación, Leonor se ha dirigido al aula 9.1.04 de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas donde ha tenido la sesión inicial de presentación general y de titulaciones. Será hasta las 10:30 de la mañana. Asimismo, la princesa activará su nueva cuenta de correo electrónico para poder acceder a los servicios online de la Universidad, las secretarías virtuales y el Aula Global. Para conocer los recursos y herramientas docentes que se ponen al servicio de los alumnos, tendrán una sesión práctica, vía telemática, el viernes, 4 de septiembre, de 12:00 a 13:00 horas.

Ya mañana martes, 8 de septiembre, la princesa de Asturias podrá disfrutar junto a sus compañeros de una jornada de bienvenida con actividades que van desde una paellada, un festival de música, gincana, ajedrez y juegos de lenguaje de signos.