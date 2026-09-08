Carlos III da un portazo a Harry y Meghan: "Ya no son miembros activos de la Familia Real"

Dos semanas después del inesperado regreso de los duques de Sussex al Reino Unido, el rey Carlos III ha querido dejar claro cuál es el papel de Harry y Meghan, tras semanas de especulaciones sobre si iban a retomar o no sus funciones públicas o sus obligaciones reales.

Una incógnita que ya ha sido despejada gracias a una carta publicada el lunes, 7 de septiembre, escrita por orden de Carlos III, su lord chambelán, lord Benyon, que tras "varias solicitudes de orientación", ha sido remitida a los altos cargos de todo el país, desde Ministerios, mandos del Ejército a los 98 lord tenientes, que son los representantes del monarca en los condados de todo el Reino Unido, para fijar de manera tajante el marco institucional que regirá este retorno:

"Es bien sabido que, en enero de 2020, el duque y la duquesa renunciaron a desempeñar funciones representativas en nombre del soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real. Esta posición, distinta de las obligaciones estatales y reales que asume la Familia Real en activo, y con la libertad personal que otorga a la pareja en lo que respecta a la independencia financiera y la protección de su privacidad según sus deseos, seguirá siendo plenamente respetada.

De ello se desprende que no se produce ningún cambio en la situación actual del duque y la duquesa de Sussex. Sus títulos de Su Alteza Real y Su Alteza Real siguen en suspenso y no se utilizan. La labor benéfica del duque y la duquesa es un asunto personal de ambos y la llevan a cabo a título privado. En resumen, su situación es similar a la de ciudadanos particulares con intereses comerciales y benéficos.

Cualquier pregunta específica de organismos oficiales y estatales sobre las atenciones que deben prestarse al duque y a la duquesa, y en particular cuando pueda ser necesario recurrir a fondos públicos, deberá dirigirse al Palacio de Buckingham. Cualquier cuestión operativa relacionada con la seguridad deberá seguir dirigiéndose a las autoridades policiales pertinentes. Toda la correspondencia y las cuestiones administrativas relacionadas con la pareja deberán enviarse directamente a su oficina, que seguirá funcionando de forma independiente de la Casa Real".

Una carta que está en consonancia con los acuerdos alcanzados el 13 de enero de 2020, y que son conocidos como "Acuerdos de Sandringham". En una reunión con Isabel II, el futuro rey Carlos III, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, fue donde acordaron su salida de la Familia Real británica.

Sin duda, una forma educada y tajante de acabar con las especulaciones sobre el regreso de la pareja.

La publicación de la carta coincide con la primera aparición pública oficial del príncipe Harry el lunes, cuando acudió a los estudios Tower Bridge de Londres donde firmó un mural en una pared durante un acto. Poco después, la página de Instagram de Meghan, As Ever, publicó una foto de la duquesa acariciando a un perro bajo el sol, en lo que se cree que es la primera foto suya publicada desde su regreso al Reino Unido.

Tal y como señala el Daily Mail, varios funcionarios se pusieron en contacto con el Palacio de Buckingham para solicitar aclaraciones sobre asuntos operativos relacionados con la familia Sussex mientras residen en el Reino Unido. Los funcionarios recalcaron que no había nada novedoso en su contenido, y que simplemente reiteraba la posición del Palacio de Buckingham "en plena conformidad con los deseos expresados por la familia Sussex de seguir siendo ciudadanos privados mientras se encuentren en el Reino Unido".

También se espera que se emita un dictamen en las próximas semanas sobre el tema de la seguridad de la pareja y sus hijos, después de conocerse que Harry habría estado presionando al Ministerio del Interior para que le restituyera la protección policial financiada con los impuestos de los ciudadanos, un asunto que debe decidir el conocido como comité Ravec, un comité del Ministerio del Interior responsable de la protección de la Familia Real, y no Carlos III.