Francia vuelve a premiar al rey Juan Carlos por su libro de memorias 'Reconciliación'

Tras disfrutar de unos días de verano entre Suiza y España, donde participó en regatas en Ginebra, visitó Mallorca después de ocho años para poder asistir al cumpleaños de su gran amigo, Miguel Arias, y reunirse con la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y la gran mayoría de sus nietos en Marivent, o acudió a Barcelona para despedir a quien fuera su gran amigo Josep Cusí, Juan Carlos I pone de nuevo rumbo a Europa en los próximos días.

Si bien está prevista su participación en las regatas de Sangenjo que comienzan el domingo 20 de septiembre, ese mismo día aterrizará en Francia para recibir un nuevo galardón por su libro de memorias Reconciliación.

Se trata del Prix Saint-Simon, un galardón creado en 1975 para conmemorar el tricentenario del nacimiento del memorialista Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, y que fue nombrado grande de España por el rey Felipe V en el siglo XVIII. La entrega será a las 20:00 horas del 20 de septiembre en La Ferté-Vidame, tierras del duque de Saint-Simon, y está dotado de 5.000 euros. Con este fallo, el jurado presidido por Marc Lambron, miembro de la Academia Francesa, consejero de Estado y periodista, ha querido destacar el valor histórico, la memoria institucional y la calidad literaria de la obra, un reconocimiento que sitúa Reconciliación como un destacado fenómeno editorial y memorialístico en Francia.

Se trata del segundo galardón que recibe en el país galo por este libro, ya que el pasado mes de abril fue galardonado con el Premio Especial del Jurado del Libro Político otorgado por la Asociación Lire la Société, y que se celebró en la Asamblea Nacional Francesa, y que contó con la presencia de las infantas Elena, Cristina, su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar, su sobrina María Zurita, Susanna Griso y su marido Luis Enríquez o quien fuera secretario de Casa Real, Rafael Spottorno, entre otros.

Reconciliación se impuso con una amplia mayoría de votos a otros finalistas como Régis Debray —padre de Laurence Debray y coautora del libro de memorias de Juan Carlos I— o la artista norteamericana Patti Smith.