De Felipe VI y Letizia a los reyes de Suecia: 11 casas reales y 20 líderes mundiales, despiden a Harald V de Noruega
Noruega ha celebrado en la catedral de Oslo, el funeral del rey Harald V de Noruega, que ha congregado a 11 casas reales y 20 mandatarios de todo el mundo.
Don Felipe y Doña Letizia han formado parte del cortejo fúnebre del rey Harald de Noruega. El Rey ha optado por el uniforme de gala de la Armada y la reina, de riguroso negro y collar de perlas de las joyas de pasar.
A las 12:00 el cortejo fúnebre encabezado por el nuevo rey Haakon VIII, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, y su hermana Marta Luisa se han dirigido tras el féretro hacia la catedral.
El rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, emocionados durante el cortejo hacia la catedral de Oslo.
La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, muy emocionados durante el funeral.
Marius Borg, ha ocupado la segunda fila junto a su tía la princesa Marta Luisa y sus hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn.
La Reina Sonia, ha depositado un ramo sobre el féretro de quien fuera su marido durante 57 años.
La princesa Marta Luisa de Noruega ha acudido con su marido, Durek Verret, recién trasplatado de riñón.
Los reyes Guillermo-Alejandro y Máxima de los Países Bajos. El rey ha optado por el chaqué y corbata negra, en vez del uniforme militar.
Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, otra de las invitadas que ha lucido sombrero, acompañados de su hijo mayor, el príncipe heredero Cristian
Los reyes Felipe y Matilde de los belgas, que ha optado por lucir sombrero, a su llegada a la catedral de Oslo.
El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la princesa heredera Victoria y su marido, el príncipe Daniel, han enzabezado el cortejo real hacia la catedral.
Amalia, princesa de Orange, ha sido de las pocas invitadas que ha optado por la manga corta. En la foto acompañada de su padre, el rey Guillermo-Alejandro de los Países Bajos.
La princesa Charlène de Mónaco ha sido la única princesa que ha acudido con pantalones al funeral del rey Harald.
Akishino y Kiko de Japón, con el príncipe Guillermo de Inglaterra, la princesa real Ana y el príncipe Pablo de Grecia
Guillermo y Estefania, grandes duques de Luxemburgo, acompañados del gran duque Henri, y tras ellos los príncipes herederos Alois y Sofía
El presidente de Ucrania Zelensky junto al presidente de la República Federal de Alemania, Franz-Walter Steinmeier.