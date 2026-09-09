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Casas Reales

De Felipe VI y Letizia a los reyes de Suecia: 11 casas reales y 20 líderes mundiales, despiden a Harald V de Noruega

Noruega ha celebrado en la catedral de Oslo, el funeral del rey Harald V de Noruega, que ha congregado a 11 casas reales y 20 mandatarios de todo el mundo.

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Don Felipe y Doña Letizia han formado parte del cortejo fúnebre del rey Harald de Noruega. El Rey ha optado por el uniforme de gala de la Armada y la reina, de riguroso negro y collar de perlas de las joyas de pasar.

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A las 12:00 el cortejo fúnebre encabezado por el nuevo rey Haakon VIII, sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, y su hermana Marta Luisa se han dirigido tras el féretro hacia la catedral.

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El rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, emocionados durante el cortejo hacia la catedral de Oslo. 

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La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, muy emocionados durante el funeral.

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Marius Borg, ha ocupado la segunda fila junto a su tía la princesa Marta Luisa y sus hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn.

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La Reina Sonia, ha depositado un ramo sobre el féretro de quien fuera su marido durante 57 años.

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La princesa Marta Luisa de Noruega ha acudido con su marido, Durek Verret, recién trasplatado de riñón.

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Los reyes Guillermo-Alejandro y Máxima de los Países Bajos. El rey ha optado por el chaqué y corbata negra, en vez del uniforme militar.

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Los reyes Federico y Mary de Dinamarca, otra de las invitadas que ha lucido sombrero, acompañados de su hijo mayor, el príncipe heredero Cristian

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Los reyes Felipe y Matilde de los belgas, que ha optado por lucir sombrero, a su llegada a la catedral de Oslo.

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El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la princesa heredera Victoria y su marido, el príncipe Daniel, han enzabezado el cortejo real hacia la catedral.

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Amalia, princesa de Orange, ha sido de las pocas invitadas que ha optado por la manga corta. En la foto acompañada de su padre, el rey Guillermo-Alejandro de los Países Bajos.

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La princesa Charlène de Mónaco ha sido la única princesa que ha acudido con pantalones al funeral del rey Harald.

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Akishino y Kiko de Japón, con el príncipe Guillermo de Inglaterra, la princesa real Ana y el príncipe Pablo de Grecia

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Guillermo y Estefania, grandes duques de Luxemburgo, acompañados del gran duque Henri, y tras ellos los príncipes herederos Alois y Sofía

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El presidente de Ucrania Zelensky junto al presidente de la República Federal de Alemania, Franz-Walter Steinmeier.

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