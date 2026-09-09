Las anécdotas, curiosidades y el fallo de protocolo con los reyes de España en el funeral de Harald de Noruega

Noruega ha despedido hoy miércoles, 9 de septiembre, a quién fuera su jefe de Estado durante 25 años, el rey Harald V, quién falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Considerado como el "abuelo de la nación", más de 200.000 personas y unas 53.000 en el centro de Oslo han salido a las calles para no perderse el funeral de Estado por el difunto rey, que ha contado con un protocolo regio y solemne, aunque con matices y muchas curiosidades.

Eran las 12:00 de la mañana cuando el féretro del rey Harald, cubierto con el estandarte real y una corona de flores, ha abandonado la capilla del Palacio Real, rumbo a la catedral de Oslo. Justo detrás, empezaba el cortejo a pie, encabezado por el rey Haakon, sus hijos los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus y su hermana, la princesa Marta Luisa. Seguidamente, les seguían en un coche las reinas Mette-Marit y Sonia.

A continuación estaban los miembros de las Casas Reales asistentes al funeral, con el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, su hija la princesa Victoria y su marido, el príncipe Daniel. En la fila posterior, se han ido situando, en parejas, los príncipes Carlos Felipe y Sofía y la princesa Magdalena y Chris O'Neill. Tras ellos, los reyes Abdalá y Rania de Jordania; Alberto y Charlène de Mónaco; Guillermo-Alejandro y Máxima de los Países Bajos y Amalia, princesa de Orange; Felipe y Matilde de los Belgas; Felipe VI y la reina Letizia; Federico X y Mary de Dinamarca con el príncipe heredero Christian. El orden se ha establecido por el año en el que accedieron al trono. Después se han situado los grandes duques Guillermo y Stefanie de Luxemburgo, el gran duque Henri de Luxemburgo; los príncipes Alois y Sophie de Liechtenstein; los príncipes Akishino y Kiko de Japón; Guillermo, príncipe de Gales y la princesa real Ana, y Pablo de Grecia.

Un fallo de protocolo con los reyes Felipe y Letizia

La Casa Real noruega facilitaba la lista de todos los miembros que caminaban en el cortejo fúnebre. Ha llamado la atención que los nombres de los Reyes de España estaban escritos de forma incorrecta, ya que han sido denominados como "SM el rey Felipe VI de Borbón y de Grecia de España" y "SM la reina Letizia Ortiz Rocasolano de España" en vez de "SM el rey Felipe de España" o "SM la reina Letizia de España". Un error que no se ha cometido con otras princesas o reinas ya que a Charlène de Mónaco no se la ha llamado Wittstock ni a la reina Mary, por su apellido Donaldson, ni a la reina Máxima como reina Máxima Zorreguieta.

Marius Borg y el chamán Durek no se han perdido el funeral

El chaman Durek Verret, que fue sometido a un trasplante de riñón, ha asistido al funeral con la princesa Marta Luisa, aunque no ha formado parte del cortejo. El chamán ha llegado acompañado de las tres hojas de su mujer, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, y acompañados de Marius Borg. El hijo de la reina Mette-Marit, que solicitó un permiso para poder acudir por su arresto domiciliario tras ser condenado por dos casos de violación, entre otros delitos. Marius Borg se sentó en un lateral del altar, en la segunda fila reservada para la familia, donde compartió banco con las hijas de Marta Luisa y la princesa Beatriz de los Países Bajos.

La obispa con rastas y piercing en la nariz

La ceremonia ha estado oficiada por el rito funerario de la Iglesia Noruega y presidida por el obispo Olav Fykse Tveit y la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, que luce rastas y piercing en la nariz.

Masud Gharahkhani, presidente del Parlamento, ha sido el primero que ha dirigido un discurso a los asistentes, Después ha llegado el turno del primer ministro Joans Gahr Store que ha tenido un recuerdo especial para la reina Sonia. "Sus incansables esfuerzos por la cultura, la naturaleza y los viajes. A lugares donde nadie creía que pudiera vivir alguien". Posteriormente, ha leído en la lengua sami el Evangelio de San Juan que habla de "Yo soy el buen pastor".

Las lágrimas de Mette-Marit, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus

La música ha sido una de las grandes protagonistas de la ceremonia. La reina Mette-Marit, no ha podido evitar emocionarse durante la interpretación de la canción 'Jorgen Hattemarke'. Sus hijos, Ingrid

Alexandra y Sverre Magnus han llorado con la interpretación de la canción 'Abide with me'. La tristeza de la reina Sonia en el último adiós quién fuera su marido durante tantos años, era más que evidente. En varios momentos no pudo ocultar sus lágrimas y tuvo que ser consolada por la reina Mette-Marit

La emotiva oración de Victoria de Suecia a su padrino

La princesa heredera Victoria de Suecia ha leído la oración de San Francisco en sueco. Se trata de la misma oración que la leyó cuando se casaron en 2001 el rey Haakon y la reina Mette-Marit. Una vez concluida, y emocionada, ha realizado una reverencia delante del féretro de quien fuera su padrino.

Los encuentros y confidencias a la salida del funeral

Victoria de Suecia y la princesa Amalia de Países Bajos han compartido un momento de charla distendida, así como la reina Sofía, que no ha participado en el cortejo al igual que la princesa Beatriz de los Países Bajos y la reina Silvia de Suecia, ha estado acompañada de su cuñada, la reina Ana María de Grecia y sus hija Alexia y Nicolás. También se ha visto charlando al gran duque Henri con la princesa Magdalena de Suecia.

Del funeral a la fortaleza de Akerhus

A la conclusión del funeral, varios aviones F-35 de las Fuerzas Armadas de Noruega han sobrevolado el cielo de Oslo mientras se trasladaban los restos del rey Harald a la cripta de la fortaleza de Akershus, mientras sonaba la Marcha Fúnebre de Chopin.

Solo 3 reyes han acompañado al rey Harald antes de su entierro: el rey Haakon VIII, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y Federico de Dinamarca, debido a los lazos históricos, familiares y de amistad durante siglos. Ya en el interior les esperaban la familia y los invitados reales. Allí el féretro ha sido bajado a la cripta de la iglesia donde se encuentran los dos sarcófagos del rey Haakon, la reina Maud, el rey Olav y la princesa heredera Marta Luisa, padres y abuelos del rey Harald.

El vestuario de los Reyes de España

Felipe VI ha escogido el uniforme de gala de la Armada que corresponde a su condición de capitán general de los ejércitos, que consta de levita azul marino, camisa blanca, corbata negra, gorra de plato, condecoraciones en tamaño normal, guantes blancos y fajín rojo que lucía en la cintura anudado a la izquierda. Además ha lucido el Toisón de Oro sobre la banda roja de la Orden de San Olav, una de las máximas distinciones del país y que recibió cuando todavía era Príncipe de Asturias. También lucía la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, una de las máximas órdenes civiles españolas, y las tres Grandes Cruces correspondientes a los tres Ejércitos: Mérito Militar, Mérito Naval y Mérito Aeronáutico.

Por su parte, la reina Letizia ha optado por un elegante vestido negro de corte midi, cuello redondo y manga francesa realizado en tweed ligero, con hileras de finos volantes en los puños y en la falda, que estrenó con motivo del funeral de Fernando Gómez-Acebo, en 2024 Como complemento, ha lucido el collar de 37 perlas rusas de la reina Victoria Eugenia, perteneciente a las joyas de pasar, combinado con bolso de Carolina Herrera y salones negros de Magrit.