El histórico 'vestido de la venganza' de Diana de Gales sale a subasta: podría alcanzar el millón de euros

Hay vestidos que pasan a convertirse en parte de la historia. Es el caso del famoso diseño negro que Diana de Gales llevó en junio de 1994 y que, desde aquella noche, quedó bautizado como el 'vestido de la venganza'. Ahora, Sotheby's lo prepara para su subasta en Nueva York.

Pero antes de su venta, saldrá en tour mundial a partir de la próxima semana. Su recorrido comenzará el próximo 18 de septiembre en Londres. Allí, Sotheby's expondrá el vestido, obra de la modista griega Christina Stambolian, antes de trasladarlo a sus sedes de Hong Kong y Ginebra. El último destino será Manhattan, donde está previsto que la pieza salga a subasta el 9 de diciembre.

Se calcula que se venderá por entre 150.000 y 300.000 dólares, aunque la cifra final podría superar todas las expectativas y alcanzar incluso el millón. El lote incorporará además una copia numerada del catálogo original de la primera subasta del vestido en la que la propia princesa y Stambolian dejaron su firma. En ese catálogo se atribuye al joven príncipe Guillermo la idea de organizar aquella histórica venta.

La historia del icónico vestido

La imagen que convirtió a esta prenda en un icono se remonta al 29 de junio de 1994. Lady Di llegó en un Jaguar XJ40 Sovereign verde a una cena en Londres y bajó del vehículo con un elegante vestido negro corto, ajustado, de hombros descubiertos, escote asimétrico y muy alejado de la imagen más convencional que había marcado sus años dentro de la Casa Real.

La elección se interpretó de inmediato como una respuesta pública al entonces príncipe Carlos, ya que Diana lució el vestido la misma noche en la que estaba prevista la emisión de una entrevista televisiva en la que este confesaba haberle sido infiel con Camila Parker Bowles. Aunque la princesa había pensado inicialmente en otro estilismo para la ocasión, en el último momento optó por recuperar este vestido negro, que llevaba tiempo guardado en su armario.

Al día siguiente fueron las imágenes de Diana a su llegada a la gala las que acapararon todas las portadas y no el entonces príncipe Carlos hablando de la ruptura de su matrimonio.

La antigua editora de Vogue y estilista de Diana, Anna Harvey, recordó que aquella noche la princesa "quería estar espectacular". Diana lo acompañó con zapatos negros, manicura roja, un pequeño bolso y una gargantilla de diamantes y zafiros confeccionada a partir de un broche que había recibido como regalo de boda de la Reina Madre.

Aquella elección supuso un desafío a las normas que habían condicionado hasta entonces su imagen pública. El vestido negro, corto y ceñido, con los hombros al aire, rompía con los códigos y el protocolo asociados a su posición.

Diana de Gales con el 'vestido de la venganza'

Tras lucirlo aquella única noche, Diana lo vendió en junio de 1997, pocos meses antes de su muerte en París. La pieza formó parte de una selección de 79 vestidos subastados con el objetivo de recaudar fondos para organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer y el sida. Pero desde aquella venta el diseño ha permanecido en manos privadas.

Ahora vuelve al mercado con Sotheby's y, de nuevo, una parte de los beneficios de esta nueva subasta se destinará a NHS Lothian Charity, en representación del Royal Edinburgh Hospital.

La expectación en torno a esta prenda no es para nada nueva. Ya el pasado julio, otra casa de subastas londinense, The Market, puso a la venta el Jaguar XJ40 Sovereign verde en el que Diana viajaba precisamente aquella noche con ese vestido. El vehículo fue presentado entonces como el coche desde el que la princesa bajó enfundada en el que se convertiría en uno de sus vestidos más recordados.