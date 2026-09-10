La Justicia noruega revisará las dos condenas por violación de Marius Borg, hijo de Mette-Marit

Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, volverá a los tribunales. El Tribunal de Apelación de Borgarting ha decidido admitir el recurso presentado por el joven de 29 años contra la condena dictada el pasado 15 de junio por el Tribunal de Distrito de Oslo. La decisión fue adoptada por unanimidad y supone que una segunda instancia volverá a examinar los tres delitos por los que fue condenado y cuya responsabilidad Borg niega.

El hijo de la reina fue sentenciado a cuatro años de prisión después de un juicio que se prolongó durante siete semanas y en el que inicialmente se le atribuían 40 delitos. Entre ellos figuraban cuatro acusaciones de violación. Finalmente, el tribunal de primera instancia lo declaró culpable de dos de ellas, así como de malos tratos en el contexto de una relación cercana con su expareja Nora Haukland, mientras que fue absuelto de las otras dos acusaciones de violación.

Borg recurrió precisamente los tres cargos por los que fue condenado. Su defensa ha recibido con satisfacción la decisión del Tribunal de Apelación. "Está satisfecho con que se haya admitido el recurso, naturalmente", declaró a VG su abogado Petar Sekulic.

Su otra representante legal, Ellen Holager Andenæs, explicó que Borg considera injusta la condena por esos tres delitos y que, por ello, la decisión de la segunda instancia supone un alivio para el acusado.

Dos condenas por violación volverán a ser examinadas

Entre los hechos que serán revisados se encuentran las dos condenas por violación. Una de ellas corresponde a un episodio ocurrido en Skaugum en 2018, cuando, según estableció la sentencia de primera instancia, la mujer se encontraba dormida. La segunda está relacionada con una mujer a la que, según la acusación, habría agredido después de una fiesta celebrada en marzo de 2024.

La decisión del Tribunal de Apelación se limita a los delitos por los que Borg fue condenado. Las dos acusaciones de violación de las que fue absuelto en primera instancia no serán objeto de una nueva revisión.

La Fiscalía, por su parte, también ha recurrido, aunque en este caso lo ha hecho respecto a la pena. Si el tribunal de segunda instancia vuelve a analizar los hechos incluidos en el recurso de Borg, tendrá que valorar también si los cuatro años de prisión impuestos inicialmente son una pena adecuada. El Ministerio Público no ha recurrido las dos absoluciones por violación.

Las denunciantes tendrán que volver a declarar

La admisión del recurso supone también una nueva carga para las mujeres que participaron en el proceso. Los abogados Heidi Reisvang y John Christian Elden, que representan a varias de las denunciantes, han expresado su decepción ante la decisión y han advertido del impacto que tendrá un nuevo procedimiento sobre sus clientas.

Según los letrados, el nuevo juicio supondrá "una enorme carga adicional" para las mujeres implicadas. Pese a ello, han señalado que están preparadas para volver a participar en el proceso judicial.

Hege Salomon, abogada de la mujer por cuyo caso Borg fue condenado por la violación de 2024, explicó a VG que su clienta está dispuesta a declarar nuevamente, aunque hubiera preferido no tener que enfrentarse otra vez al procedimiento.

Borg permanece bajo arresto domiciliario

Mientras se prepara la nueva vista, Marius Borg Høiby permanece bajo arresto domiciliario en Skaugum, residencia de la familia real noruega, equipado con una pulsera electrónica. Esta medida sustituyó a su permanencia en prisión preventiva después de que hubiera estado encarcelado desde el 2 de febrero.

Su situación cautelar ha sido objeto de diferentes decisiones judiciales. El pasado agosto, el Tribunal de Apelación rechazó una petición de la defensa para modificar las condiciones de su puesta en libertad y consideró que continuaba existiendo riesgo de que pudiera cometer nuevos delitos.

El caso ha tenido una enorme repercusión en Noruega y ha supuesto además una situación especialmente delicada para la familia real. El proceso judicial ha coincidido con un periodo de importantes cambios para la monarquía noruega, incluida la muerte del rey Harald V, abuelo político de Borg.

La segunda instancia prepara ya el nuevo procedimiento

Tras admitir el recurso, el Tribunal de Apelación de Borgarting comenzará los preparativos para la nueva vista. Según ha informado la Fiscalía, la segunda instancia trabajará con las mismas pruebas que fueron presentadas durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Distrito de Oslo entre febrero y marzo.

El nuevo procedimiento permitirá a la defensa volver a sostener la inocencia de Borg respecto a los tres delitos recurridos, mientras que la Fiscalía podrá solicitar una nueva valoración de la pena en caso de que el tribunal vuelva a considerarlo culpable.

El resultado de la apelación podría confirmar las conclusiones de primera instancia, modificarlas o dejar sin efecto alguno de los pronunciamientos anteriores. Por el momento, el Tribunal de Apelación todavía no ha fijado la fecha para la celebración del nuevo juicio.