Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla antes de recibir la visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron en Madrid

Una de las visitas de Estado más esperadas, la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, ya tiene fecha, a falta de la confirmación oficial por parte de la Casa del Rey y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque en un principio se comentó que la fecha elegida era el 17 de septiembre, finalmente todo parece indicar que esta visita tendrá lugar los próximos 29 y 30 de septiembre.

Ocho años han pasado desde que Macron, recién elegido como presidente de Francia, realizó su primera visita de trabajo a nuestro país. Unos meses después, en octubre de 2018, el presidente francés y su mujer recibieron en el Elíseo a Don Felipe y Doña Letizia, quienes invitaron formalmente al matrimonio Macron a visitar España.

Un viaje pendiente que quedó postergado y condicionado por circunstancias políticas y diplomáticas, la pandemia, así como los trámites legislativos del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en 2023, y que está a la espera de un informe de consulta al Tribunal Constitucional y cuya aprobación se encuentra paralizada.

Esta visita se concibe como una despedida de Macron, que además de encontrarse en el tramo final de su mandato, ya ha confirmado que no concurrirá a las elecciones presidenciales del próximo año. A falta de conocer con detalle la agenda, se celebrará una cena de gala en el Palacio Real de Madrid.

Una visita de Estado que tendrá lugar después de otra visita muy importante para la ciudadanía de nuestro país: la de Don Felipe y Doña Letizia a Ceuta y Melilla. A pesar de que el Gobierno señaló que esta se realizaría cuando se dieran las "condiciones oportunas", todo apunta a que en breve realizarán el primer viaje de su reinado a estas ciudades, tal y como informó Zarzuela ayer jueves, 10 de septiembre. Un viaje con el que Felipe VI está comprometido, como aseguró el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas, tras la reunión que mantuvo con el monarca en el Palacio de Marivent el pasado 6 de agosto.

Cabe señalar que Felipe VI presidió una reunión el pasado día 8 de septiembre con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Jemad, así como los altos mandos militares para analizar la situación de la defensa en Ceuta, enmarcada en el interés del Rey por conocer la situación de la ciudad de la mano de los responsables del Ejército en la zona.