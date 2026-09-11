Muere a los 94 años la princesa Astrid de Noruega dos días después del funeral de su hermano

La Casa Real Noruega ha confirmado este viernes el fallecimiento de la princesa Astrid a los 94 años de edad, una pérdida que sume de nuevo en el luto a la institución tan solo dos semanas después del funeral de su hermano, el rey Harald V. La aristócrata, una de las figuras más constantes de la dinastía durante más de siete décadas, murió tras haber reaparecido públicamente el pasado miércoles en la Catedral de Oslo. Allí, aquejada de una clara fragilidad y desplazándose en silla de ruedas, quiso sumarse a los miles de ciudadanos y a la representación de las casas reales europeas que acudieron a dar su último adiós al monarca difunto. El anuncio de su muerte fue acompañado por el Palacio Real con la difusión de un reciente retrato en blanco y negro en memoria de una mujer muy querida por la sociedad noruega.

Su relevancia en la vida pública del país comenzó de forma prematura en 1954 a raíz del fallecimiento por cáncer de su madre, la reina Marta. Con apenas 20 años, Astrid tuvo que asumir de forma oficiosa el papel de primera dama junto a su padre, el rey Olav V, acompañándole en viajes de Estado y compromisos de máxima relevancia pública, como las visitas de dignatarios extranjeros. Su entrega continuada a las obligaciones de la Corona durante casi 70 años hizo que la sociedad civil le reconociera un destacado papel de servicio, permitiéndole mantener una asignación estatal vitalicia y presencia institucional hasta sus últimos años de vida, cuando era habitual verla en actos oficiales acompañada por la reina Sonia, el príncipe Haakon y su inseparable mascota.

Sin embargo, su popularidad también estuvo marcada por la firme determinación con la que defendió su vida personal frente a la rigidez de la época. Para casarse con el hombre al que quería, Johan Martin Ferner, tuvo que plantar cara tanto a la opinión pública como a su propia familia. Al ser él hijo del dueño de unos grandes almacenes de Oslo, la diferencia de estatus provocó un rechazo inicial que llevó al joven a instalarse un tiempo en Londres, donde trabajó en Harrods, ganó una medalla olímpica en los Juegos de Helsinki de 1952 y contrajo un breve matrimonio que terminó en divorcio. Cuando regresaron y decidieron luchar de nuevo por su relación, las trabas se multiplicaron por el origen plebeyo de Ferner y su condición de divorciado, sumando incluso la negativa frontal del obispo de Oslo a oficiarlo.

Ante la negativa continuada de Olav V, la princesa tomó una decisión inédita al dar un ultimátum a la Corona: se declaró en huelga de funciones reales y suspendió toda su agenda oficial hasta que su padre autorizara el enlace. El monarca terminó cediendo y la pareja pudo casarse en 1961 en medio de una gran controversia social. Como contrapartida por la boda, Astrid perdió el tratamiento de alteza real, aunque el Gobierno decidió mantenerle la paga económica y sus funciones de representación en agradecimiento a su entrega. El matrimonio se prolongó durante más de medio siglo, hasta la muerte de Ferner en 2015, y fruto de él nacieron sus cinco hijos: Catherine, Benedikte, Alexander, Elizabeth y Carl-Christian, este último protagonista en 2014 de una boda que volvió a reunir a la familia real al completo.