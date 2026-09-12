Alejandra de Hannover, hija de Carolina de Mónaco, anuncia su compromiso: los detalles de su anillo

Alejandra de Hannover, la hija menor de Carolina de Mónaco, ha anunciado su compromiso con Ben-Sylvester Strautmann después de casi una década de relación. Lo ha hecho en redes sociales y con una serie de fotografías en las que ya luce anillo en mano.

Junto a las fotografías, Alejandra ha escrito "planes de boda", acompañado de numerosos corazones amarillos. Un mensaje suficiente para anunciar que la pareja está a punto de pasar por el altar. Por el momento, ninguno de los dos ha comunicado la fecha de la boda ni otros detalles.

En la publicación, el anillo de compromiso concentra buena parte de la atención. En la principal y primera fotografía, Alejandra posa junto a Ben-Sylvester y acerca la mano a la cámara para mostrar la pieza. Después aparece sola, sentada, y vuelve a enseñarla con el mismo gesto. La joya también aparece en su caja e incluso durante un desayuno. En otra de las imágenes, Alejandra se muestra abrazada a su perro, de nuevo con el anillo en primer plano.

Según ha detallado Vanitatis, el diseño es de tres piedras y está protagonizado por un diamante amarillo de tipo Fancy, de talla cojín, flanqueado por dos diamantes transparentes de corte trilliant. La pieza está montada sobre una fina banda de metal blanco. Se trata de un diseño clásico de alta joyería que, en este caso, gana protagonismo por el tamaño y el color del diamante principal.

La historia de Alejandra y Ben-Sylvester comienza en 2016, cuando ambos se conocen durante una carrera solidaria celebrada en Mónaco, según ha explicado la revista francesa Gala. Meses después llega su primera aparición pública como pareja y, en 2018, participan juntos en el tradicional Baile de la Rosa del Principado.

Desde entonces, ambos han llevado su relación con bastante discreción. Eso no les ha impedido compartir algunos momentos de su vida pública y personal, especialmente vinculados a una afición que tienen en común: el deporte. En diciembre de 2025, por ejemplo, corrieron juntos los 10 kilómetros de la carrera de Navidad de Mónaco.

Strautmann, de origen alemán, también ha acompañado a Alejandra en diferentes actos y viajes durante estos años. La pareja ha mostrado además en redes sociales imágenes de sus vacaciones y de algunas de sus actividades deportivas.