Astrid de Noruega, la princesa que hizo huelga por amor para casarse con el hombre que quería

Con un escueto comunicado, y a tan solo 14 días de la muerte de su hermano menor, el rey Harald V de Noruega, se anunciaba el fallecimiento de la princesa Astrid de Noruega a los 94 años. "La princesa Astrid ha fallecido. Su majestad el rey ha recibido con gran pesar la noticia". Astrid fue uno de los grandes pilares discretos de la Casa Real durante más de siete décadas.

Un fallecimiento que se ha producido tan solo dos días después de asistir al funeral de Estado celebrado en la catedral de Oslo y a la ceremonia privada en la Fortaleza de Akershus, donde reposan los restos mortales de sus abuelos, padres y ahora su hermano Harald. Debido a su estado de salud, no formó parte del cortejo real que siguió al féretro de su hermano, del que se despidió de forma privada antes de fallecer.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando se vio a la princesa Astrid por primera vez desde el fallecimiento del rey Harald, cuando fue fotografiada en la capilla ardiente del Palacio Real, vestida de riguroso luto, para velar en la intimidad los restos del monarca.

Haakon VIII ha dedicado unas palabras a su tía. "A lo largo de su dilatada vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años, tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha. En su labor, la princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso. La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia. Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid".

Astrid de Noruega con Olav V, la reina Isabel II y la reina Sonia

Haakon VIII ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media asta este viernes, así como el día del funeral, del que se desconoce la fecha.

Astrid Maud Ingeborg de Noruega nació el 12 de febrero de 1932 en la Villa Solbakken, Oslo. Fue la segunda hija del entonces príncipe heredero Olav (más tarde rey Olav V) y de la princesa heredera Märtha de Suecia, tras su hermana Ragnhild. En 1937, darían la bienvenida a Harald. Recibió el nombre de Astrid por la hermana de su madre, la reina Astrid de Bélgica, madre de los reyes Balduino, Alberto y de la gran duquesa Josefina Carlota de Luxemburgo.

Los príncipes herederos Olva y Märtha con sus hijos Ranghild, Astrid y Harald

Debido a la invasión nazi de Noruega, en agosto de 1940 se instaló con su madre la princesa Märtha y sus hermanos en Estados Unidos por invitación del presidente, Franklin D. Roosevelt. Astrid no regresaría a Noruega hasta el 7 de junio de 1945, donde se reencontró con su padre, el príncipe heredero Olav. "El reencuentro con mi padre es el recuerdo más vívido que conservo del 7 de junio de 1945. Hacía mal tiempo, así que no podíamos ver tierra, pero recuerdo bien las pequeñas embarcaciones que nos recibieron al final del fiordo de Oslo. Fue nuestro primer encuentro con Noruega", relató.

En 1954, y cuando Astrid contaba con 22 años, su madre, la princesa heredera Märtha falleció a causa de un cáncer. A partir de ese momento, y hasta 1968, se convirtió en primera dama durante el reinado de su padre Olav V y hasta que su hermano Harald se casó en 1968 con Sonja Haraldsen. Durante esos años ejercició cu papel, incluso en 1960 tuvo la ocasión de concoer a Elvis Presley acompañada de la princesa heredera de Dinamarca.

In the summer of 1960 Crown Princess Margrethe, Princess Astrid and Princess Margaretha visited Paramount Studios in Hollywood and met a young Elvis Presley. 📸 NTB pic.twitter.com/5VthZj6HnS — ChristinZ (@ChristinsQueens) September 11, 2026

Si su hermano Harald tuvo que esperar nueve años para obtener el permiso del rey Olav para casarse con Sonia Haraldsen, y su hermana la princesa Ragnhild había renunciado a sus derechos cuando se casó el 15 de mayo de 1953 con su guardaespaldas Erling Sven Lorentzen, Astrid no lo tuvo nada fácil a la hora de contraer matrimonio con Johan Martin Ferner, hijo del propietario de los grandes almacenes Ferner Jacobsen de Oslo. Se trataba de una relación "desigual" que provocó la oposición tanto del rey Olav como de los sectores más conservadores del Parlamento y algunos miembros de la Iglesia de Noruega. Ferner era conocido en el país por haber obtenido la medalla de plata en vela en los Juegos Olímpicos de Helsinki, en 1952. Pero ser plebeyo no era el único impedimento. Ferner se había casado en 1953 con Bitte Hesselberg-Meyer, de la que se divorciaría tres años después, sin tener hijos.

Astrid estaba convencida de que Johan era el hombre de su vida, y le dio un ultimátum a su padre: se pondría en huelga renunciando a todas sus funciones reales hasta que el rey Olav consintiera el matrimonio. Finalmente el rey claudicó y dio su aprobación, no sin antes tener que solicitar el rey al obispo de Nidaros que casara a la pareja ya que el obispo de Oslo se negó. Finalmente, se dieron el 'sí, quiero' en la Iglesia de Asker en 1961 y pasaron su luna de miel en Torremolinos.

Astrid de Noruega y Johan Martin Ferner el día de su boda en 1961

A pesar de perder su estatus como alteza real y su asignación anual, Astrid y su marido se mantuvieron siempre en un discreto segundo plano, asistiendo a eventos importantes o participando ocasionalmente en visitas de Estado. Juntos tuvieron cinco hijos: Catherine, Benedikte, Alexander, Elizabeth, y Carl-Christian, y permanecieron juntos durante 54 años, cuando Ferner falleció en 2015. Sus hijos se han despedido con un cariñoso mensaje: "Gracias por todos los buenos recuerdos. Siempre ocuparás un lugar especial en nuestros corazones".

Astrid de Noruega y Johan Martin Ferner con el rey Harald y la reina Sonia

En 2002 el Gobierno noruego le asignó una pensión honorífica por sus largos servicios de entrega a la Corona y representación institucional, acudiendo a compromisos hasta el final de sus días, a pesar de su edad, sus problemas de salud y movilidad, ya que iba en silla de ruedas, en muchas ocasiones acompañada de su mascota.

De la princesa Astrid destacaban, aparte de su sentido del humor y que era el alma de las reuniones familiares, que poseía una memoria prodigiosa. A pesar de ser disléxica, no le impidió estudiar economía e historia política en la Universidad de Oxford. Además, fue patrona de organizaciones que apoyan a niños y jóvenes disléxicos.