Felipe VI, Leonor y Sofía, protagonistas de una jornada histórica en Madring

Felipe VI, la princesa Leonor y la Infanta Sofía han asistido este domingo al Gran Premio de Fórmula 1, una jornada histórica que se celebrado este fin de semana en Madrid.

Felipe VI saludando a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida

Poco después de las 13:00 horas, Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado al circuito muy sonrientes y relajados, donde han posado ante los medios antes de realizar los saludos institucionales de bienvenida a las autoridades presentes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

🏡 Carlos and Fernando with King Felipe VI of Spain, Leonor, Princes of Asturias and Infanta Sofia of Spain ahead of the Madring race today. 📷 Peter Fox#SpanishGP pic.twitter.com/qZKgmvqvdy — Carlos Sainz News (@CSainzNews_) September 13, 2026

Posteriormente, y ya en el box de la FIA, el Rey, acompañado de sus hijas, han mantenido un encuentro con Carlos Sainz y Fernando Alonso, con quienes se han hecho una foto. A continuación, han recorrido parte del trazado del circuito a bordo de un vehículo de la organización del Gran Premio y después se han dirigido al box de McLaren, Ferrari y AMG.

Ya en la parrilla de salida, han escuchado el himno nacional, interpretado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid, do han posado junto a las autoridades y los pilotos que van a formar parte de este Gran Premio de Fórmula 1.

Para esta ocasión, han optado para un look cómodo y fresco, perfecto para las elevadas temperaturas del día en Madrid. La princesa Leonor ha lucido un top rosa sin mangas y escote en pico, con fruncido en la cadera con nido de abeja y volante combinado con un pantalón blanco de pierna ancha tipo 'palazzo' y caída fluida. Mientras, la infanta Sofía, ha apostado por look en blanco con pantalón ancho y blusa manga larga con escote en pico y zapatos y cinturón marrón. Ambas han optado por llevar su cabello suelto y con la raya en medio.

Está previsto que a la conclusión de la carrera, el Rey entregue el trofeo al vencedor del Gran Premio Madring.