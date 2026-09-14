Archie y Lilibet, protagonistas del último vídeo de los duques de Sussex en su regreso a Inglaterra

Tras regresar al Reino Unido el pasado 26 de agosto, apenas han trascendido noticias del príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet.

De momento, y tal y como ha sido en los últimos seis años, y como dejó claro en un comunicado el propio rey Carlos III, los duques de Sussex permanecen alejados de la primera línea, recordándoles que siguen siendo "ciudadanos privados" que se mantienen al margen de las actividades de la Familia Real.

El mismo día que salió a la luz el comunicado, Harry protagonizó un acto en los estudios Tower Bridge. También se ha podido saber que la pareja asistió al selecto club privado Soho Farmhouse, en Oxfordshire, aunque no hay imágenes.

Ha sido a través de las redes sociales cuando hemos visto a la familia saltando en charcos con botas de agua, paseando por el bosque o pescando. Un vídeo que va acompañado de una bandera británica y un emoji de corazón.

En el vídeo se ve a los duques de Sussex caminando por un bosque antes de que Meghan se gire hacia la cámara para gritar: "¡Vamos, vamos!". También vemos a uno de los niños calentándose los pies junto a una hoguera, y a la princesa Lilibet montando en una bicicleta con ruedines y una muñeca en la parte posterior mientras su hermano, Archie, corre hacia una manada de ciervos que cruza su camino mientras el príncipe Harry grita su nombre.

También se puede ver en el vídeo a Pula, la labradora de la familia, corriendo por otro sendero boscoso, a Harry con sus hijos pescando mientras se escucha a Archie diciendo "Yo me encargo" con acento estadounidense.