¿Por qué no acudió la reina Letizia al Gran Premio de Fórmula 1 Madring?

La ausencia de la reina Letizia en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Madring, ha llamado mucho la atención y ha causado mucho revuelo en las redes sociales, teniendo en cuenta que se trataba de una de las grandes citas deportivas del año en la capital.

Aunque no ha trascendido la causa de la ausencia de la Reina, hay que recordar que salvo en eventos de Estado como la Fiesta Nacional o entregas de premios de gran solemnidad como los Premios Princesa de Asturias o Premios Princesa de Girona, la Casa Real no suele movilizar a los cuatro miembros de la familia para un mismo acto, salvo en eventos deportivos de gran excepcionalidad como la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina celebrado en Estados Unidos. Por tanto, su ausencia puede venir marcada por criterios institucionales o que incluso, ni en su época como princesa de Asturias o ya como Reina, no haya acudido a un Gran Premio de automovilismo o motociclismo en Montmeló o Jerez, dejando ese espacio de representación en manos de Felipe VI o de la infanta Sofía, dos grandes aficionados al motor.

La Familia Real no acude al completo a torneos internacionales (salvo la final del Mundial de Fútbol de Estados Unidos) aunque sí lo hacen de forma individual o acompañados de algunas de sus hijas. Por ejemplo, Felipe VI acude habitualmente a finales de la Copa del Rey de fútbol, partidos clave de la Champions League o finales de tenis en Roland Garros o Wimbledon. En alguna ocasión, ha acudido acompañado de la infanta Sofía, gran aficionada al fútbol, a la final de la Copa del Rey celebrada en Sevilla en 2023 o en la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra en 2024, donde coincidieron en la grada con el príncipe Guillermo y el príncipe Jorge.

Con la princesa Leonor, acudió al estadio Vicente Calderón para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich de semifinales de Champions League.

La reina Letizia no suele acompañar al Rey en finales deportivas, ya que prefiere los actos culturales o sociales que forman parte de su agenda como las enfermedades raras, la nutrición, la cooperación internacional o la salud mental. Sí suele acudir a finales relacionadas con el mundo femenino ya sea de fútbol, baloncesto o waterpolo. En 2023, por ejemplo, acudió con la infanta Sofía a la final del Mundial Femenino de Fútbol en Australia.

Otra de las causas por las que no acudió la Reina ha podido ser la de dar más protagonismo a la princesa Leonor y la infanta Sofía, para que vayan ganando más soltura en este tipo de eventos, donde se las vio cómodas, cercanas, relajadas tanto en actitud como en vestuario, así como hablando de forma distendida con las personas que estaban en el paddock (pilotos, escuderías, etc.).

Una presencia que se enfocó como un plan familiar, en la semana en la que la princesa Leonor ha comenzado su formación universitaria y un día antes que la infanta Sofía haya comenzado su segundo curso en el Forward College, este año en París.

Además, tampoco hay que olvidar que los Reyes llevan años normalizando el no acudir juntos a compromisos ya sean a nivel institucional o incluso a nivel personal o familiar.