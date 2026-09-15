El tesoro oculto de Buckingham: los objetos olvidados bajo el suelo del palacio

Detrás de la imagen impecable y los actos solemnes del Palacio de Buckingham hay toda una historia cotidiana que pocas veces sale a la luz. Las obras de renovación de la residencia real, un proyecto iniciado en 2017 con un presupuesto de más de 432 millones de euros, han dejado al descubierto un pequeño tesoro bajo las maderas del suelo. No hay joyas ni piezas de la Corona, sino doce objetos olvidados por los propios empleados del palacio a lo largo de casi 140 años de historia, lo que lo convierte en una parte importante de la historia de los Windsor.

El objeto más antiguo recuperado es un fragmento de la cartelera teatral del West End publicada por el periódico The Standard en 1889. Junto a esta pieza victoriana han ido apareciendo recuerdos mucho más recientes de la vida cotidiana de palacio, como unas botas negras desgastadas con clavos, un paquete vacío de tabaco Silk Cut, una botella de agua mineral Schweppes Still Malvern, una jarra de peltre, un trozo de azulejo decorativo de la firma Minton y una caja descolorida con seis tarjetas de Navidad.

Buckingham Palace works uncover trove of everyday items dating back to 1800s ➡️ https://t.co/AnXAuxG3HJ pic.twitter.com/OnYmCE9RxO — BBC London (@BBCLondonNews) September 14, 2026

Entre los hallazgos destacan también varios documentos que reflejan el ocio y el día a día del personal a lo largo de distintas décadas. Por un lado se encontraron unos boletos de apuestas de quinielas de fútbol de Littlewoods del año 1957. Por otro, apareció una entrada fechada el 14 de abril de 1949 para un torneo de whist, una partida de cartas organizada por el club social de la Casa Real. Este pase, incrustado en un fragmento de ladrillo, se emitió cuando Isabel II todavía era princesa y el actual rey Carlos III tenía apenas cinco meses. La colección se completa con un recorte de prensa del Daily Express de 1966, en el que se informaba sobre la cárcel de máxima seguridad donde cumplían condena los responsables del famoso Gran Robo del Tren.

Sin embargo, el objeto que más ha llamado la atención, es un cronograma mecanografiado de 1977, elaborado para la recepción del Cuerpo Diplomático durante el Jubileo de Plata de Isabel II. Este documento refleja hasta qué punto se planificaba cada detalle de la vida real: prohibía fumar en ciertas estancias, exigía un horario estricto y fijaba hasta el recorrido de la monarca, que debía caminar por los salones en el sentido de las agujas del reloj. Además, daba indicaciones concretas a los ayudantes para distribuir a los 350 asistentes británicos y favorecer la conversación con los diplomáticos, señalando textualmente que "los invitados británicos serán distribuidos por los salones de Estado, excepto en el Salón de Música y la Galería Oeste, donde se les animará a hablar con los diplomáticos".

La reforma del edificio, que prevé finalizar en 2027, se inció principalemente para modernizar la fontanería, la calefacción y sustituir casi dos kilómetros de cableado eléctrico de los años 50 para evitar incendios o inundaciones. Sin embargo, una vez concluyan las obras, ni Carlos III ni Camila se mudarán allí. Los Reyes continuarán viviendo en Clarence House, donde residen desde 2003, y Buckingham quedará únicamente como centro operativo, sede de actos oficiales y espacio de visita para los miles de turistas que lo visitan cada año.

Con 750 habitaciones, piscina, cine, consulta médica, taller de joyería y oficina de correos propia, el emblemático palacio funciona como una pequeña ciudad en el corazón de Londres, donde ahora estos doce objetos rescatados se exponen en vitrinas para mostrar el lado más humano de su historia.