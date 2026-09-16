La reina Letizia rescata su vestido camisero de Carolina Herrera para presidir un homenaje a la Enfermería

En la que ha sido su primera aparición en Madrid después de sus vacaciones estivales y tras acudir al funeral del rey Harald V de Noruega, la reina Letizia ha retomado su agenda demostrando su compromiso con la salud mental, asistiendo a la segunda edición del Homenaje a la Enfermería, organizada por el diario La Razón, y que lleva como lema "Cuidar la mente es cuidar la vida". Se trata de un encuentro que ha reunido a profesionales, expertos e instituciones para reflexionar sobre uno de los grandes retos actuales del ámbito sanitario: el cuidado de la salud mental y el papel esencial que desempeñan las enfermeras en la atención integral de los pacientes.

Esta segunda edición da continuidad al I Homenaje a la Enfermería, celebrado el pasado año bajo el título "Más allá de la vocación", con la Primera Jornada de Enfermería Oncológica, y que rindió homenaje a las enfermeras, fundamentales en la atención y el cuidado de los pacientes.

Para este evento, ha rescatado un vestido camisero que estrenó hace dos años en Barcelona con motivo de la Reunión Anual de Directores de Centros del Instituto Cervantes.Se trata de un vestido de estampado floral con acabado de acuarela en color fucsia sobre fondo blanco, confeccionado en crepé de Chine con mezcla de seda de Carolina Herrera. De largo midi, tiene cuello camisero, manga larga, cierre con tapeta oculta, lazo en la cintura y falda con pliegue delantero y con volumen. Gracias a su versatilidad, es perfecto para los últimos días de verano y el comienzo del otoño.

Lo ha combinado con unas merceditas de tacón ancho y sensato de Sezanne, y el bolso Metropolis de Furla. Como pendientes, ha optado por un modelo en oro rosa y diamantes de Gold & Roses, así como sus dos anillos favoritos: el de Coreterno y el de Karen Hallam, que ha vuelto a recuperar.

Este no es el único acto de la semana para la Reina, ya que mañana jueves 17 de septiembre acudirá a Oviedo para inaugurar el curso escolar 2026/2027 en el que ella estudió de pequeña, el colegio La Gesta.