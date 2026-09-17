Baño de masas y nostalgia: Letizia inaugura el curso escolar en el colegio de Oviedo donde estudió

La reina Letizia ha regresado a su tierra con motivo de la inauguración oficial del curso escolar 2026/2027. Un curso que la Reina ha inaugurado en un centro escolar que conoce muy bien, el colegio público La Gesta de Oviedo, en el que estudió entre 1980 y 1986.

Es la segunda vez que doña Letizia visita el que fue su colegio. En 2008, cuando era princesa de Asturias, acudió con don Felipe para conmemorar el 50º aniversario del centro, donde recorrieron las aulas y las instalaciones y donde pudo reunirse a solas con las que fueron sus profesoras. Asimismo, tal como informa La Nueva España, el consejo escolar del centro ha aprobado una propuesta para que el salón de actos lleve el nombre de la reina Letizia. Se trata de un lugar que está pendiente de ser reformado gracias a una inversión conjunta del Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, después de permanecer cerrado durante una década por una plaga de carcoma.

A su llegada la Reina ha sido recibida por su antigua tutora, Estrella Itza, así como por cinco maestras que le impartieron clase durante la EGB, y hoy ya están jubiladas, y que son Guadalupe Almanza, Inés Gómez, María Julia Díaz y María Teresa García. También estaba Berta Martino, que aunque no fue profesora de doña Letizia, la conoció en su etapa colegial.

A su llegada, se ha podido ver a la Reina muy cercana y feliz por volver a las aulas donde estudió. Ha realizado un recorrido por las instalaciones donde Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España 2025, le ha mostrado a la Reina cómo el alumnado de sexto de primaria diseña elementos en 3D, y después los proyecta mediante ordenadores de hologramas. También ha conocido cómo las profesoras estimulaban a los pequeños de 4 años la estimulación del lenguaje oral, y ha compartido confidencias con una alumna, que ha conseguido sacarle una sonrisa a la Reina cuando escuchaba la explicación de la pequeña.

Después, han inmortalizado la visita con una fotografía de grupo en el patio, donde los alumnos le han cantado, con dos días de retraso, el "cumpleaños feliz". Tras el recorrido y la fotografía, la Reina mantendrá una reunión privada con quienes fueran sus profesoras, justo antes de poner fin al acto.

En cuanto a su estilismo, ha optado por un conjunto formado por una camisa blanca de popelín de corte amplio, con cuello clásico y puños que están rematados con volantes plisados. La combinó con un pantalón de color azul marino, de talle alto y pierna ancha, con doble hilera de botones dorados.

En cuanto a los complementos, ha vuelto a lucir unas merceditas de tacón bajo y con doble hebilla de Sézane, que tiene en varios colores, en este caso de color blanco y puntera azul marino. Como pendientes, ha optado por unos pequeños aros dorados y una fina cadena, sin olvidarnos de los anillos de Coreterno y Karen Halam.