Estalla la guerra entre Carlos III y el hermano de Lady Di tras salir a la luz una llamada oculta desde 1997

La tensión entre la Casa Real británica y la familia Spencer ha alcanzado un punto de ebullición sin precedentes desde los convulsos años noventa. La inminente publicación de Swan Song: Diana, my sister (El canto del cisne: Diana, mi hermana), el libro de memorias escrito por Charles Spencer, ha desencadenado una guerra abierta entre el monarca Carlos III y su excuñado, reabriendo viejas heridas que la Corona británica ha intentado cicatrizar durante casi tres décadas.

El detonante de este nuevo cisma familiar ha sido el adelanto publicado por el diario británico Daily Mail, donde el noveno conde Spencer desvela pasajes inéditos de las horas posteriores a la trágica muerte de Diana de Gales en París, en agosto de 1997. En uno de los fragmentos más demoledores, Spencer relata una acalorada conversación telefónica con el entonces príncipe de Gales. Según el testimonio del conde, tras afearle el impacto de la tragedia, el heredero al trono pronunció una frase contundente: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto". Spencer asegura que percibió en su interlocutor un "profundo desprecio por Diana" y un evidente pavor ante la conmoción global que supuso el fallecimiento de la llamada princesa del pueblo, una reacción que llevó al hermano de Diana a colgar el teléfono en pleno choque verbal.

La gravedad de estas acusaciones ha forzado una respuesta inédita por parte del Palacio de Buckingham. Rompiendo su estricta política de no emitir comentarios sobre publicaciones relativas a la Familia Real, la institución ha emitido un comunicado oficial en nombre de Carlos III. Aunque la Casa Real matiza su postura habitual, señala con dureza que "el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así". Con estas palabras, el monarca desmiente implícitamente el testimonio de Spencer, atribuyendo sus afirmaciones a una distorsión cognitiva provocada por el trauma de la pérdida.

Para comprender el calado de este enfrentamiento es necesario remontarse a la compleja relación histórica entre ambas familias. Los Spencer, una de las familias de la alta aristocracia británica más antiguas del país, siempre mantuvieron una posición de orgullo frente a los Windsor. El quiebre definitivo entre ambas casas se visibilizó de forma dramática durante el funeral de Estado de Diana en la Abadía de Westminster en 1997, cuando el propio Charles Spencer pronunció un histórico y mordaz elogio fúnebre. En aquel discurso, pronunciado ante la mirada atónita de la Familia Real, el conde prometió proteger a sus sobrinos, los príncipes Guillermo y Enrique, de los rígidos convencionalismos de la institución que, a su juicio, había atormentado a su hermana.

Este nuevo episodio amenaza con desestabilizar nuevamente a la Jefatura del Estado en un contexto especialmente delicado. Las revelaciones de Spencer coinciden temporalmente con la reciente y mediática visita del príncipe Enrique y Meghan Markle al Reino Unido desde su residencia en California, un retorno que ya había reactivado la atención mediática sobre la fractura interna de los Windsor. Asimismo, el lanzamiento del libro ha quedado envuelto en el misterio tras la denuncia del robo de cuatro ejemplares de un camión de transporte en los Países Bajos, a pesar de los estrictos protocolos de seguridad diseñados para evitar filtraciones.

Con nuevas entregas prometidas por la prensa británica en los días previos al lanzamiento oficial de la obra, el conflicto amenaza con eclipsar la agenda institucional del rey Carlos III y reavivar el debate sobre el trato recibido por Diana de Gales durante y después de su vínculo con la Corona británica.