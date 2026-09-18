Nicholas Brandram, sobrino nieto de la reina Sofía y primo segundo del rey Felipe VI, ha sido encontrado muerto a los 44 años en su domicilio de Chiswick, al oeste de Londres. La Policía Metropolitana ha calificado el fallecimiento de inesperado y, según la información aportada, no considera que existan indicios de criminalidad, aunque la causa de la muerte no ha sido comunicada.

El fallecimiento se produjo después de que Brandram hubiera sido detenido en junio en relación con la investigación del conocido como caso Putney Pusher. El banquero quedó posteriormente en libertad y nunca llegó a ser acusado formalmente por aquella agresión.

El caso que volvió a situar a Brandram bajo investigación se remonta al 5 de mayo de 2017, cuando las cámaras de seguridad de Putney Bridge registraron a un hombre que corría por el puente y empujaba con ambas manos a una mujer de 33 años.

La mujer cayó hacia la calzada cuando se aproximaba un autobús de dos pisos. La maniobra del conductor evitó que fuera atropellada y la víctima sufrió heridas leves.

Las imágenes dieron lugar a una investigación policial en la que se interrogó a más de medio centenar de personas. Las pesquisas continuaron durante meses y en 2018 se cerró el caso sin que se presentaran cargos contra ninguna persona.

Nuevas investigaciones llevaron a la detención de Brandram el pasado mes de junio, bajo sospecha de lesiones graves intencionadas. Según la información aportada, durante su estancia bajo custodia también fue detenido por sospechas relacionadas con la posesión de drogas.

Posteriormente quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones. No llegó a ser acusado formalmente por el ataque de Putney Bridge.

La versión de la familia

Tras conocerse la muerte, la familia de Brandram difundió un comunicado en el que defendió su inocencia y cuestionó la investigación.

Según sus familiares, no existían pruebas forenses que lo relacionaran con el ataque ni elementos que lo situaran en Putney Bridge en el momento de los hechos. También sostienen que las características físicas de Brandram no coincidían con las del hombre que aparecía en las imágenes.

La familia asegura que el proceso tuvo consecuencias personales para el banquero y afirma que durante los últimos meses vivió bajo una fuerte presión.

En su comunicado, sus allegados sostienen que Brandram tuvo que soportar "el estigma de una acusación terrible" y describen el periodo como una etapa marcada por "vergüenza, ansiedad, humillación y una presión extraordinaria".

Estas afirmaciones corresponden a la versión expresada por la familia y no establecen por sí mismas la causa del fallecimiento.

Su parentesco con la reina Sofía

Nicholas Brandram pertenecía a una rama de la antigua Familia Real griega. Era hijo de Paul Brandram y nieto de la princesa Catalina de Grecia y Dinamarca, hermana del rey Pablo I de Grecia.

Pablo I era el padre de la reina Sofía, por lo que Brandram era sobrino nieto de la reina emérita y primo segundo de Felipe VI.

La relación entre ambas ramas de la familia también quedó reflejada en acontecimientos familiares. La reina Sofía ejerció como madrina en la boda de Sophie Brandram, hermana de Nicholas, celebrada en Warwickshire en 2017.

Catalina de Grecia y Dinamarca, abuela de Nicholas Brandram, contrajo matrimonio en 1947 con el comandante británico Richard Campbell Brandram. Durante la Segunda Guerra Mundial abandonó Grecia tras la invasión alemana y posteriormente se instaló en Sudáfrica, donde trabajó como enfermera.

Catalina falleció en Londres en 2007, a los 94 años, y fue enterrada en el cementerio real de Tatoi, en Grecia.

Por el momento, la Policía Metropolitana mantiene abierta la investigación relacionada con el suceso de Putney Bridge. Tras la muerte de Brandram, las autoridades han remitido el contacto previo mantenido con él al organismo independiente encargado de supervisar la actuación policial, según la información facilitada.