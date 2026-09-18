Así es el sarcófago de Harald V: forma de barco, hecho con olivino y símbolos de la monarquía noruega

El sarcófago en el que descansan los restos del rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años, tiene forma de navío de casco redondo. La Casa Real noruega ha explicado que su diseño pretende destacar el vínculo del monarca con el mar y establecer una conexión con los antiguos funerales vikingos.

El sarcófago se encuentra en la cripta real del castillo de Akershus, en Oslo, donde también reposan otros miembros de la Familia Real noruega.

Un diseño inspirado en los barcos vikingos

La Casa Real ha señalado que "el casco protege a quien se encuentra a bordo y lo transporta de forma segura". El diseño establece además un paralelismo con los antiguos funerales vikingos, en los que los fallecidos eran colocados en barcos para emprender, según la tradición, su "viaje final hacia otro reino".

Se trata de un sarcófago doble, concebido para que en el futuro también pueda ser enterrada la reina Sonia. En la tapa aparecen varios símbolos vinculados a las insignias reales de Noruega: la corona real, el orbe y el cetro.

Fabricado en olivino

La pieza está realizada en olivino, una roca formada en el interior de la Tierra que llegó a la superficie por las fuerzas geológicas que contribuyeron a moldear Noruega.

La Casa Real también ha destacado una característica particular de este material: su capacidad para absorber dióxido de carbono. Este elemento se ha interpretado como un símbolo del "amor" de Harald V y Sonia por la naturaleza y de su preocupación por las generaciones futuras.

El diseño fue encargado en 2024 al estudio noruego de arquitectura e interiorismo Snøhetta, siguiendo los deseos de los reyes. Hasta ahora, la Casa Real no había ofrecido detalles sobre la pieza ni había mostrado imágenes.

En la cripta real de Akershus

El sarcófago de Harald V ocupa un lugar junto a otros dos en la cripta real del castillo de Akershus. En ellos descansan los reyes Haakon VII y Maud, y el rey Olav V y la princesa Marta, padres del monarca fallecido.

La tradición de enterrar a los miembros de la Familia Real en este espacio comenzó después de la independencia de Noruega de Suecia en 1905. El Gobierno noruego destinó unos 20 millones de coronas, alrededor de dos millones de euros, a la construcción del sarcófago.

Harald V fue enterrado el 9 de septiembre en una ceremonia a la que asistieron miembros de la Familia Real noruega, con el rey Haakon VIII al frente, además de jefes de Estado y de Gobierno de distintos países. Entre los asistentes estuvieron los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía.