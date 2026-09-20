Charles Spencer declara la guerra a Carlos III: "¿Está furioso o está avergonzado?"

El martes 22 de septiembre llega a las librerías del Reino Unido el libro que Charles Spencer ha dedicado a su hermana, la princesa Diana, bajo el título de 'El canto del cisne. Diana, mi hermana' y que llegará a las librerías españolas al día siguiente.

Se sabía que era un libro que traería cola y así ha sido, ya que el Daily Mail ha publicado en exclusiva algunos fragmentos del libro que provocaron algo insólito hasta la fecha: que Buckingham Palace publicara las reacciones del propio monarca a través de un comunicado. "Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y distorsionar la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".

Mientras tanto, Charles Spencer, conde Spencer, continúa haciendo caja con una entrevista en la BBC en la que asegura que está diciendo la verdad, refiriéndose a la llamada que le hizo Carlos III tras conocer la noticia del fallecimiento de Diana. Spencer afirma que fue en un tono eufórico, "como si le hubiera tocado la lotería" y que le lanzó una frase que ha retenido en la memoria: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto. Estuve muy atento a lo que decía, y esas son precisamente sus palabras, y se lo aseguro. De verdad, eso fue lo que dijo". Cuando la entrevistadora, Laura Kuenssberg, le preguntó si tenía pruebas que respaldaran su afirmación, Spencer dijo que les había contado a familiares y amigos lo que se había dicho en aquel momento "porque era algo monstruoso". Y añadió desafiante que "no lo oigo decir que no lo dijo".

Charles Spencer durante su entrevista en la BBC

También afirmó que algunas personas dentro del Palacio de Buckingham se sintieron "aliviadas, incluso complacidas" de que Diana hubiera muerto en un accidente automovilístico en París, junto con Dodi Al Fayed, el 31 de agosto de 1997.

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Cuando le comentan a Spencer que Carlos III parecía "claramente furioso" en el comunicado, Spencer respondió: "¿Está furioso o está avergonzado?". "Solo he hablado por teléfono con el príncipe Carlos en dos ocasiones en toda mi vida", insistió.

El conde Spencer ha descrito el comunicado de Buckingham como manipulación psicológica, "una forma de abuso psicológico en la que se manipula a la víctima para que cuestione lo que sabe que es verdad". También afirmó que el comunicado era una "pobre imitación" de la famosa réplica de Isabel II a Harry y Meghan, en la que les dijo "los recuerdos pueden variar" tras su entrevista con Oprah Winfrey en 2021.

En la entrevista le preguntan si está sacando provecho de la memoria de su difunta hermana, a lo que Charles Spencer declaró que "mi motivación al escribir este libro ha sido contar la verdad sobre Diana y todo lo que tuvo que soportar en su vida pública a través de los ojos del hermano que creció con ella" y negó rotundamente que sus motivaciones fueran económicas. "El dinero nunca ha sido ni remotamente una consideración a la hora de decidir escribir mi homenaje a Diana", dijo.