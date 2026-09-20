Juan Carlos I recibe el premio Saint-Simon, acompañado de la infanta Elena y dos de sus nietas

Juan Carlos I ha recibido este domingo en la localidad francesa de La Ferté-Vidame el Premio Saint-Simon, que ha premiado a su libro autobiográfico, Reconciliación. Durante el acto, el rey emérito aprovechó para reivindicar su figura y su reinado, asegurando que esta obra es un "último legado" a los ciudadanos españoles.

Acompañado por la infanta Elena y por sus nietas, Victoria de Marichalar, Irene Urdangarin, sus ahijadas María Zurita y Adelaida d'Orléans, y la coautora del libro, Laurence Debray, Juan Carlos I recogió su segunda distinción literaria en Francia tras ser galardonado el pasado mes de abril con el Premio Especial del Jurado del Libro Político, otorgado por la Asociación Lire la Société, celebrado en la Asamblea Nacional Francesa.

En su discurso de agradecimiento, ante unos doscientos asistentes, destacó su voluntad de dejar testimonio para el futuro. "Este premio me consolida en la categoría de los hombres que eligen dar testimonio antes que callar. Es una elección más temeraria que sensata la que he hecho, movido por la misión de escribir para la posteridad".

Asimismo, Juan Carlos I quiso poner en valor no solo su herencia personal, sino también el legado institucional de la democracia española. En este sentido, recordó que su objetivo era dejar a las futuras generaciones una versión escrita de su verdad "con autenticidad y sinceridad", que complemente la estabilidad de las instituciones democráticas vigentes que han garantizado la paz nacional durante el último medio siglo.

También trazó diversos paralelismos entre su actual situación personal y la del propio duque de Saint-Simon, quien da nombre al galardón, quien escribió su obra lejos de la corte de Versalles. El emérito ha explicado que comenzó a escribir el libro en Abu Dabi, donde la distancia le permitió mirar atrás "entre dudas y heridas", pero sin amargura.

Irene Urdangarín y Victoria Federica, en primera fila, han estado presentes

El rey emérito subrayó que recibe el reconocimiento con inmensa gratitud tanto a nivel personal como en nombre de España. "Viva donde viva, perteneceré siempre", sentenció visiblemente emocionado.

El Premio Saint-Simon, dotado con 5.000 euros, se entrega desde el año 1975 para honrar grandes obras del género memorialístico y es la primera vez que recae en la figura de un rey. Tal y como confirmó Laurence Debray, tanto ella como el soberano han tomado la decisión de donar íntegramente la cuantía económica a los organizadores del certamen cultural.

Juan Carlos I se ha trasladado a París desde Sangenjo, donde ha estado participando en las regatas y donde ha recibido la visita de la infanta Elena, de su hermana la infanta Margarita y su esposo, Carlos Zurita; sus sobrinos Alfonso y María Zurita, acompañada de su hijo Carlitos, ahijado de Juan Carlos I; así como Lucas Urquijo y Teresa Moreno, suegros del alcalde de Madrid.