La joya de 2.000 años que la infanta Elena ha lucido en el homenaje a su padre

El protagonismo absoluto del reciente viaje de la familia del rey Juan Carlos a tierras francesas no recayó únicamente en el galardón literario concedido al monarca emérito, sino en la rotunda declaración de estilo de su hija, la infanta Elena. La pequeña localidad de La Ferté-Vidame se convirtió este domingo en el escenario ideal donde la infanta volvió a hacer alarde de su inconfundible y maximalista gusto por la alta joyería, situando en el centro de todas las miradas una pieza única cuyo valor histórico e icónico eclipsó por completo al resto de su atuendo.

Durante la entrega del Premio Saint-Simon 2026, distinción otorgada a las memorias Reconciliación escritas por el emérito en colaboración con Laurence Debray, la duquesa de Lugo optó por un vestuario sobrio y elegante que funcionó como un mero lienzo en blanco diseñado para ensalzar su joya más preciada: un espectacular choker de la mítica colección Monete de la maison romana Bvlgari.

El gran atractivo de esta codiciada gargantilla reside en su elemento central, una auténtica moneda de plata que cuenta con más de dos mil años de historia grabados en su superficie. Lejos de tratarse de una réplica o una imitación moderna, la pieza exhibe con orgullo el perfil femenino de una figura milenaria de la era clásica, engastada de manera artesanal en un suntuoso marco de oro de eslabón grueso rematado con relucientes brillantes. Tal y como cuenta la revista Semana, esta emblemática creación, de la cual Bvlgari acostumbra a grabar en el reverso de su montura el nombre exacto y la datación de la moneda histórica para certificar su carácter irrepetible, constituye una de las joyas favoritas de la infanta Elena, quien la conserva en su joyero personal desde su juventud y la ha lucido en multitud de actos clave a lo largo de los años. Para redoblar el impacto visual del colgante, la primogénita del rey emérito decidió superponer una segunda cadena pesada de oro macizo con eslabones de calabrote, creando un potente juego de texturas que reafirma su predilección por los complementos rotundos e imposibles de pasar por alto.

La presencia de esta moneda antigua engastada no solo volvió a captar el interés de los cronistas de moda por tratarse de un modelo completamente descatalogado e incalculable en el mercado actual, sino que también reabrió un recurrente debate cultural y ético sobre los límites de las grandes firmas del lujo al utilizar reliquias arqueológicas de dos milenios como ornamentos de alta costura. La colección Monete, impulsada por Bvlgari desde los años sesenta, revolucionó la joyería al fusionar la arqueología clásica con el diseño vanguardista, creando objetos de deseo que muy pocas personas en el mundo se pueden permitir llevar al cuello.

Acompañada por su hija Victoria Federica de Marichalar y su sobrina Irene Urdangarin en las gradas del auditorio rural de Eure-et-Loir, la infanta completó su despliegue de alhajas con pendientes largos de oro, múltiples anillos de sello con piedras preciosas, una voluminosa pulsera de eslabones y su inseparable pulsera de hilo con la bandera de España. Todo ello enmarcado por una blusa de cuello alto florido, pantalones palazzo en tono chocolate y un abrigo de espiga estilo british, confirmando que, más allá de los vaivenes de las tendencias contemporáneas, poseer una joya vertebrada por una moneda imperial con más de veinte siglos de antigüedad sigue siendo el máximo exponente de distinción atemporal.